Sédhiou : Un éleveur tué par balle dans des circonstances troubles

La région de Sédhiou est en deuil après la découverte, ce samedi 4 octobre 2025, du corps sans vie d’un éleveur dans le village de Tognataba, commune de Baghère, département de Goudomp. Le drame, survenu dans la nuit du vendredi au samedi, a plongé la localité dans la consternation.

Selon les premières informations recueillies par Seneweb, la victime, identifiée sous le nom de D. Ba, âgée de 56 ans, mariée à trois épouses et père de 22 enfants, était un éleveur connu et respecté dans la zone. Comme à son habitude, il s’était rendu en brousse, vers 18 heures, pour surveiller son troupeau de bœufs. Mais cette fois, il n’est jamais rentré.

Inquiets, ses proches ont tenté de le joindre toute la nuit, en vain. C’est finalement l’un de ses enfants qui, tôt le matin, a fait la macabre découverte : le corps de son père gisant au milieu du troupeau.

Alertée, la Brigade de proximité de Tanaff s’est rendue sur les lieux aux côtés de l’infirmier chef de poste (ICP) de Baghère. Les premières constatations font état de deux blessures par balle, l’une au niveau du ventre, l’autre au flanc arrière droit. Un fusil de chasse calibre 12 mm, appartenant à la victime, a été retrouvé à proximité, avec sept cartouches de recharge et deux cartouches non tirées à l’intérieur de l’arme.

Aucune autre trace ni indice n’a été découvert sur les lieux, mais les enquêteurs privilégient pour l’instant la thèse d’une tentative de vol de bétail qui aurait mal tourné. Toutefois, la famille du défunt affirme que tous les bœufs sont présents, laissant planer le doute sur le véritable mobile du crime.

Le corps de D. Ba a été transféré à l’hôpital régional de Kolda pour autopsie, tandis qu’une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce meurtre qui choque toute la région de Sédhiou.