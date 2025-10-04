Saisie de 66 cartons de faux médicaments à Dakar : Trois personnes arrêtées

La Brigade nationale de lutte contre la piraterie et la contrefaçon (BNLPC), en collaboration avec l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP), a mené le 1er octobre 2025 une importante opération contre le trafic de médicaments falsifiés à Dakar.

C’est dans une boutique située sur le Boulevard du Centenaire que les agents ont découvert 66 cartons de faux médicaments. Selon les autorités, ces produits étaient répartis en 40 espèces et couvraient neuf classes thérapeutiques, parmi lesquelles des anticancéreux, des anti-hémorroïdaires, des antiparasitaires, des antihypertenseurs, des anti-inflammatoires, ainsi que des médicaments contre la prostate et le paludisme. Des anabolisants et des compléments alimentaires figuraient également parmi la saisie.

Trois personnes ont été interpellées à la suite de cette opération. Elles sont poursuivies pour exercice illégal d’une activité soumise à autorisation, exercice illégal de la pharmacie, détention et vente de médicaments falsifiés, ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui par l’administration de produits chimiques dangereux.

Les faux médicaments saisis ont été placés sous scellés, tandis que l’enquête suit son cours sous la supervision des autorités compétentes.