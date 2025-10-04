Quatre individus arrêtés pour vols avec violence sur la plage de Cambérène

Le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies Unité 15 a procédé, le 3 octobre 2025, à l’interpellation de quatre individus sur la plage de Cambérène. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols multiples commis de nuit avec usage d’armes blanches et de gaz neutralisant, ainsi que pour recel.

Cette opération fait suite à une série de plaintes déposées au commissariat au cours du mois de septembre. Pas moins de sept victimes avaient signalé des agressions violentes commises par un groupe de deux à trois individus, principalement entre la VDN 3 prolongée, à hauteur de la passerelle de l’Unité 15, et la plage de Cambérène.

Selon la police, les malfaiteurs ciblaient les promeneurs et baigneurs à des heures tardives. Ils neutralisaient leurs victimes à l’aide de gaz avant de les menacer avec un couteau pour s’emparer de leurs effets personnels, notamment leurs téléphones portables.

Les investigations menées après l’audition des victimes ont permis d’identifier et d’arrêter trois membres de la bande, qui ont reconnu les faits. Un quatrième individu, commerçant au marché du rond-point Case Bi et déjà sous bracelet électronique, a également été interpellé pour recel, après avoir admis avoir racheté plusieurs téléphones volés.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.