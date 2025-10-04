FMI–Sénégal : Guy Marius Sagna hausse le ton

Le Fonds monétaire international (FMI) fait patienter le Sénégal. Le Conseil d’administration de l’institution devait examiner, ce vendredi 3 octobre 2025, le dossier de fausse déclaration de dette ainsi que la demande du gouvernement sénégalais en vue d’un nouveau programme. Mais la décision a finalement été reportée, suscitant des réactions au sein de la classe politique.

Parmi les voix les plus critiques, celle du député et activiste Guy Marius Sagna. Très remonté, il a dénoncé l’attitude du FMI, qu’il accuse d’ingérence et de parti pris. « Ou le FMI s’amende, ou il confirme son statut de machin de l’impérialisme. Les patriotes du Sénégal gagnent ou gagnent », a-t-il déclaré sur ses plateformes numériques.