AFP…Moustapha Niasse veut passer la relève aux jeunes

Le secrétaire général de L’Alliance des Forces de Progrès (AFP), Moustapha Niasse, entend prochainement passer la relève aux jeunes. L’actuel Président de l’Assemblée nationale l’a fait savoir à l’occasion d’un séminaire politique de son parti en vue des prochaines élections locales du 23 janvier 2022.

« Il est temps que les jeunes prennent la relève. Il est temps que les jeunes prennent et le secrétariat et les postes de direction du parti. A tout moment, nous du troisième âge, vous aiderons, nous vous accompagnerons et nous militerons avec vous comme nous l’avons toujours fait. De grâce, chers jeunes, préparez-vous. Préparez le congrès de l’Afp et prenez la relève. Là où je suis assis, ce sont les jeunes qui prendront la relève. Les jeunes sont bien formés. Il faut changer la direction“, a dit Moustapha Niasse.

Mais Niasse prévient qu’il ne quittera jamais le parti, tant qu’il lui reste un souffle de vie.