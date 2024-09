AG FSF : Abdoulaye Saydou Sow, l’absent le plus présent

Un fait inédit s’est invité à l’assemblée générale ordinaire de la fédération sénégalaise de football (FSF). C’est tout simplement l’absence d’un des dirigeants qui est ni plus ni moins le vice président chargé de la ligue amateur.

Dans la salle, on entend Abdoulaye Saydou Sow par ci ! Abdoulaye Saydou Sow par là ! L’ancien ministre de l’Urbanisme, 2ème vice président de la Fédération sénégalaise de football et président du football amateur était l’absent le plus présent de l’assemblée générale ordinaire de la FSF tenue ce samedi 21 août au Centre d’excellence Youssoupha N’Diaye à Guerero.

Les représentants des Ligues de Kolda, de Kaffrine, Fatick et Kaolack sont montés au créneau pour protester contre son interdiction de sortie du territoire national alors qu’il avait fini de composter son billet pour embarquer dans l’avion spécial des Lions devant se rendre à Lilongwe.

« Nous apportons notre soutien à Abdoulaye Sow, une personnalité incontournable dans le football sénégalais et dénonçons le traitement qui lui est infligé », fulmine le responsable de la Ligue de Kolda devant les représentants du ministre des Sports et de la FIFA. Ceux de Kaffrine, Fatick et Kaolack embouchent la même trompette pour disent-ils, manifester leur solidarité au maire de Kaffrine.

En tout état de cause, Abdoulaye Saydou Sow est dans le collimateur des nouvelles autorités du pays qui ont dressé une longue liste où plusieurs ministres, Directeurs généraux ou Directeurs administratifs et financiers y sont mentionnées et sont sous le coup d’une interdiction de sortie du territoire en attendant leur convocation devant la Dic ou la Section de Recherches de Colobane.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn