Agresseur brûlé à Thiès : Ansoumana Dione se pose des questions sur le bracelet électronique

Agresseur brûlé vif à Thiès : Ansoumana DIONE demande l’évaluation du bracelet électronique

L’insécurité, la violence et surtout la criminalité ont atteint des proportions vraiment inquiétantes au Sénégal. Ce qui vient de se passer à Thiès, avec un agresseur brûlé vif, ce dernier ayant poignardé à mort un individu, doit pousser chaque citoyen à se poser ces questions : qu’arrive-t-il à notre pays ? où va notre nation ? De plus en plus, nous assistons à des scènes d’horreurs tristes et inhumaines, perpétrées par des sénégalais sur leurs concitoyens. En cette période extrêmement grave où les populations ne savent plus à quel saint se vouer, avec cette insécurité grandissante, le pire est à craindre pour notre cher pays.

Brûler vif un individu, quelque soit la gravité de son acte, constitue un fait ignoble et regrettable. En clair, le peuple sénégalais s’expose à un véritable danger. Si l’on y prend garde, nous nous dirigeons vers la catastrophe, le niveau de méchanceté et d’atrocité ayant largement dépassé les limites de notre compréhension. Depuis quelques temps, le champ politique est en proie à des querelles inutiles et intempestives, pouvant déstabiliser notre pays. Que l’on se dise la vérité. Les sénégalais aiment s’entretuer et ceci n’est ni conforme à toutes nos différentes religions, ni à notre culture, encore moins à notre tradition, n’est-ce pas ?

Avec ce double meurtre survenu à Thiès, impliquant un individu élargi de la prison, du fait de l’usage du bracelet électronique, l’heure est venue pour évaluer cette nouvelle pratique destinée à désengorger nos prisons. Aujourd’hui, le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et le Premier Ministre Ousmane SONKO doivent sévir contre ces séries de meurtres et nous leur manifestons notre disponibilité à les accompagner pour y apporter des solutions rapides et adéquates. Dans ce contexte d’exploitation de pétrole et de gaz, nous avons besoin d’une cohésion sociale, fondée sur l’amour, la tolérance, pour le développement du pays.

Le 15 août 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) –