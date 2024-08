Touba : Thierno Alassane Sall salue l’héritage de Cheikh Ahmadou Bamba

Thierno Alassane Sall était à Touba, ce jeudi dans le cadre dune visite, à l’approche du Magal. Il a été reçu par Serigne Basse Abdoul Khadre, porte-parole du Khalife Général des Mourides.

Le leader de la République des Valeur a été accueilli par Serigne Amsatou Mbacke Abdoul Lahat, à qui il entretient une profonde et sincère amitié, née des vertus humaines rares qu’il possède en quantité, parmi lesquelles un sens élevé de la vérité et un courage serein. Les responsables locaux ont aussi participé à la visite de TAS. Parmi eux on peut citer Mor Khoudia Fall le responsable départemental du parti à Mbacké.

« Aujourd'hui, je suis allé à Touba pour témoigner de ma présence en ce lieu sacré, à l'approche du Màggal. J'ai eu l'honneur d'être reçu par Serigne Bass Abdoul Khadre, porte-parole du Khalife Général des Mourides, qui a partagé à mon égard un témoignage émouvant, qui me touche profondément venant d'un homme pour lequel j'ai tant d'estime. J'ai également été accueilli par Serigne Amsatou Mbacke Abdoul Lahat, à qui me lie une profonde et sincère amitié, née des vertus humaines rares qu'il possède en quantité, parmi lesquelles un sens élevé de la Vérité et un courage serein.

Le Sénégal peut être fier de ses héritages spirituels. L’enseignement et la vie de Cheikh Ahmadou Bamba demeurent un patrimoine inestimable. Nous prions pour que le Màggal de cette année se déroule dans les meilleures conditions possibles », a déclaré TAS.

