«En Casamance, les annonces de politique publique n’ont que des visées politiciennes» (Nicolas Bassene)

EN CASAMANCE, LES DIFFÉRENTES ANNONCES DE POLITIQUE PUBLIQUE N’ONT QUE DES VISÉES POLITICIENNES PLUTÔT QU’UNE AMBITION RÉELLE DE DÉVELOPPER LA RÉGION

La Casamance regroupe les régions administratives de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Cette partie sud du Sénégal représentant 14.4% du territoire national a une population diversifiée estimée à plus de 1,3 million d’habitants. Des indépendances à nos jours, cette partie méridionale malgré son potentiel naturelle inestimable croule sur une impasse d’impulsion les dynamiques de son développement socioéconomique. La paralysie ou l’asphyxie de son développement est la résultante des conséquences combinées de la crise (guerre) d’une part et d’autre part des politiques publiques sur la région en termes d’investissement et de développement aux relents politiciens plutôt qu’une ambition réelle de développer cette zone.

La Casamance vit une situation particulière et difficile : la crise et les politiques de développement mal calibrées.

Comptabilisant aujourd’hui plus de quatre décennies de crise avec un lot d’impacts négatifs considérables sur le développement local, la crise en Casamance a accru la pauvreté et la précarité exposant ainsi la population. Au demeurant, les présidents Diouf, Wade et Sall ont buté sur ce dossier. Leurs regards portés sur la Casamance, leurs perceptions de ses réalités et même leurs conceptions leur ont poussé d’user, à quelques variances, le même diagnostic du cas Casamance. Ainsi, ils ont appliqué presque les mêmes méthodes. Ne dit-on pas que les mêmes procédées conduisent aux mêmes résultats ? Alors, ils ont tous échoué corsant la situation de pauvreté.

En effet, enfouis dans des calculs électoralistes et de pouvoir, Diouf en voulant imposer la paix par les armes, Wade en usant la ruse par la multiplication des acteurs ou facilitateurs de la paix et la création de « maisons de recasement » des militants comme structures devant mener des négociations pour la paix et Sall par l’utilisation combinée des méthodes dioufiste et wadiste, a signé au même titre que ces devanciers la mort économique de cette belle région en posant un regard détaché et lointain de la réalité. Leur diagnostic biaisé a conduit à consentir plus leurs efforts sur les défis et les contraintes que d’exploiter les atouts et les opportunités qu’offriraient la Casamance. Cette faiblesse stratégique dans le traitement de ce dossier aurait été la base de leur échec collectif. Cependant, il serait malhonnête d’arguer que les gouvernements qui se sont succédés n’ont pas consenti des efforts pour ramener la paix en Casamance mais ils se sont non seulement mal conseillés, mal renseignés mais également mal entourés par des hordes d’opérateurs politiques et de courtiers de la paix pour qui la crise est un gagne-pain. Ce qui a engendré un gouffre à milliards mal investis avec comme effet un impact très limité sur les populations bénéficiaires.

En résumé, sous les régimes passés, ramener définitivement la paix en Casamance aurait été plus un thème de campagne électorale, de manœuvre typiquement politicienne, de saupoudrage pour caser des militants par la création d’agences, de programmes et projets lancés à grande pompe qu’une intention de développer la Casamance. Ainsi, aux feux de la conscience et de l’intelligence, nous avons assisté à la manifestation sur toutes ses œuvres d’un manque de volonté à résoudre définitivement cette crise en Casamance. Pourtant, pour arriver à la paix, il faut une stratégie nationale sur la Casamance, une approche politique beaucoup plus intelligente et courageuse reposant sur un large consensus national. Un consensus impliquant l’ensemble des forces vives du pays de tout bord politique, confrérique, ethnique sans oublier d’associer la Gambie et la Guinée Bissau dont l’implication serait un atout car trouver la solution d’une paix définitive en Casamance est un exercice qui transcende nos appartenances.

Outre le manque de volonté politique pour résoudre la crise en Casamance, il y a aussi ce manque de vision de développement conjugué à celui de manque de volonté économique de nos gouvernants passés. Jonchant et jouissant des faveurs naturelles agricoles, pastorales, minières, touristiques, forestières favorables à l’implantation des petites unités de transformation des produits locaux et d’une position géostratégie, la Casamance a vraiment tout pour renflouer l’économie locale et au-delà celui du pays si les politiques publiques étaient structurelles, plus adaptées et plus orientées développement. Or, dans la gestion de développement en Casamance, nous avons enregistré des fautes stratégiques de nos gouvernants passés. Ils n’ont pas su voir et saisir les réels atouts et les opportunités qu’offre la Casamance. Mais ils se sont cantonnés à vouloir apporter une réponse aux contraintes présentes. Ainsi, en réponse à ces contraintes, ils ont mis toute une kyrielle de programmes et projets de développement. Dans l’agriculture par exemple, des programmes comme SOMIVAC, PIDAC, PROGES, PADERCA, PPDC… ont été déroulé sans qu’ils nous rapportent satisfaction malgré les centaines de milliards de Francs CFA déversés et le tintamarre fait tout autour. L’agriculture en Casamance demeure toujours vivrière et toujours tributaire de la pluviométrie avec un équipement rudimentaire et traditionnel offrant des rendements timides. C’est la désolation. Ainsi, l’économie de la région se résume à celle de subsistance des fruits saisonniers (Mangues, ditakh, maad…), des poissons séchés ou fumés, de l’huile de palme, de l’anacarde, de la transformation agroalimentaire des produits de l’agriculture et de la pêche à petite échelle assurée par des quelques groupements d’intérêt économiques, ou des très petites entreprises soit individuelle soit collective avec une technologie et un équipement caduc. Aujourd’hui, en Casamance, les produits locaux pourrissent toujours dans les vergers et dans la forêt faute d’unité de transformation ou de chambre de conservation. Ce manque d’infrastructure à la pointe affecte Ziguinchor à Kolda en passant par Sédhiou aucune unité industrielle digne de ce nom pouvant capter une bonne partie du trop-plein de chômeurs et la production n’existe. Cette insuffisance d’unité industrielle locale force la réflexion pour réorienter le système productif, le diversifier et mettre des mesures d’incitation et d’accompagnement adaptées. Une réflexion approfondie sur la chaîne de valeur pour chaque filière sied afin d’en faire les moteurs de l’économie locale ce qui contribuerait à la création de richesses et de milliers d’emplois en Casamance et au Sénégal.

En résumé, développer la Casamance n’est pas le fruit des incantations creuses ou d’initiatives farfelues et des promesses sans lendemain pour juste épater la population afin de les maintenir dans le lien de l’esclavage électoraliste comme nous l’avons vécu mais une vision stratégique des politiques publiques pertinentes. Également, le développement de la région ne doit pas être analysé en fonction du niveau d’intégration à l’économie nationale. D’ailleurs, Macky Sall, le 20 février 2019 le rappelait en ces termes : « Si vous voulez que la Casamance intègre le Sénégal dans le cadre du développement, il faut voter la coalition Benno Bokk Yakaar », aveu de taille justifiant la situation en Casamance. Or, la Casamance à elle seule peut constituer, si la volonté politique de développement était manifeste, un hub économique et commercial pour le marché sénégalais d’abord et pour le marché sous-régional enfin surtout très ouvert pour un peu plus de 5 millions de consommateurs potentiels si les dirigeants si prenaient au mieux.

En définitive, la Casamance regorge un potentiel (ressources naturelles abondantes, sa diversité ethnique et sa position géostratégique) qui devait contribuer à impulser la dynamique de croissance durable dans tout le pays en contribuant à la construction d’un Sénégal émergent s’il est bien diagnostiqué. Le développement en Casamance doit être le fruit combiné des idées constructives, des projets structurels productifs bien ciblés et une volonté politique manifeste de nos gouvernants et non reposer sur des annonces de politique publique, en termes d’investissement, faites avec des visées politiciennes plutôt qu’avec une ambition réelle de développer la région.

Nicolas Silandibithe Bassène