Agression de MNF : Mamadou Dème et Kisal condamnent fermement

NOUS CONDAMNONS FERMEMENT L’AGRESSION DE MADAME MAIMOUNA NDOUR FAYE

L’agression de madame MAIMOUNA FAYE NDOUR (MNF) est un acte lâche et dégradant pour l’image du Sénégal et des Sénégalais. Agresser un ou une professionnelle de l’information est une intimidation et une stratégie du musèlement pour empêcher ceux et celles qui sont porteurs des paroles publiques et privées de parler, d’informer, de sensibiliser, d’éveiller, d’élever des consciences citoyennes, de rendre compte quel que soit la forme du fait et de l’évènement, et de rendre démocratique l’accès à l’information à tous les niveaux des segments sociaux de notre peuple.

En ne préjugeant en rien sur la ou les causes et les auteurs qui, de près ou de loin sont concernés par cette agression, cet acte est tout simplement ignoble et dégradant.

Nous exprimons notre soutien et notre solidarité à madame NDOUR FAYE et lui souhaitons un prompt rétablissement le plus rapidement possible dans la plénitude de ses moyens intellectuelles et physiques

Nous espérons que dans des délais rapides que les auteurs de cet acte honteux seront retrouvés et que l’action régalienne de l’Etat pourra rendre justice à qui de droit.

Nous exprimons notre solidarité et notre soutien aux corporations des journalistes sénégalais dont les places et rôles dans la permanence de l’information juste, équidistant, déontologiquement irréprochable, approfondirait cette quête de l’état de droit dans notre cher Sénégal et auquel nous aspirons tous.

Mamadou DEME

Kisal Sénégal