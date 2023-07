Mamadou Deme de Kisal Sénégal candidat à la présidentielle !

Sénégalaises, Sénégalais,

Mes chers compatriotes,

Dans le cadre d’un accord programmatique, le parti KISAL SENEGAL, les organisations et individualités réunis au sein de l’organisation MOOBAL SÉNÉGAL, s’engage à ouvrir une 3ème voie politique humaniste et sociale en vue de solliciter de manière démocratique et apaisée le suffrage des sénégalais et sénégalaises des élections présidentielles de 2024.

La situation de notre pays dans le présent de la vie politique de notre nation, requiert des mesures fortes, des engagements transparents, des postures de leadership en capacité de redonner confiance et espoir à tous les segments de notre peuple dans leurs quêtes d’autonomie sociale individuelle et collective.

La multiplicité des crises que traverse le Sénégal (crise économique, sociale et culturelle, politique, institutionnelle) dirige le Sénégal vers des lendemains incertains et appelle à une sérénité et à une remise en ordre dont le Sénégal, eu égard aux défis et aux enjeux du moment et à venir doit être gouverné avec fermeté dans le respect du droit et de l’état de droit. Ainsi, il est primordial de redorer l’image nationale et à l’internationale de notre pays et redonner aux acteurs locaux et à nos partenaires une visibilité d’un Sénégal mieux que ce que nous vivons actuellement et dont la paix et la confiance retrouvées ouvrira des perspectives radieuses au bénéfice de notre peuple.

Ainsi, au nom du Dieu unique et infini, aux manifestations multiples, sans qui rien n’est et ne sera.

Au nom du peuple sénégalais unique et pluriel, marqué par la diversité de son peuplement, la permanence de ses mémoires multiséculaires et récurrentes depuis des temps mémoriaux.

En rendant grâce à mes parents, ma mère et mon père à travers qui tout à été possible, et dont les bénédictions n’ont jamais cessé de m’accompagner, de me fortifier et de rendre permanent des apprentissages depuis l’âge précoce de l’école de la vie par l’éducation et la sociabilité, que la maturité d’adulte n’a fait que confirmer et rendre accessible.

Au nom du parti KISAL SENEGAL, dont je rends un hommage puissant aux militants de base, aux cadres du parti et aux membres du bureau national.

Au nom des membres (organisations et individualités) de la coalition nationale MOOBAL SENEGAL.

Nous, Mamadou DEME, Président du parti KISAL SENEGAL, leader de la coalition de l’espérance, de la prospérité et du bien-être MOOBAL SENEGAL, acteur et membre des réseaux de la force vive des diasporas sénégalaises, déclare solennellement, devant le peuple sénégalais, ma candidature à la présidence de la république du Sénégal pour les élections présidentielles de février 2024.

Je jure devant Dieu et le peuple sénégalais, être le candidat des territoires (ruraux et urbains) de la jeunesse sénégalaise dans sa pluralité de générations, des femmes, des diasporas sénégalaises, de nos aînés, en somme, de toutes les forces vives de notre nation, pour que dans la temporalité des moments de gouvernance de notre pays, chacun et chacune y trouve son compte et sa place.

Parti reconnu sous le numéro N 14231/M.INT/DAGAT/DAPS Email : ksenegaal@gmail.com

Cette grave décision est le résultat des exigences, des vécus et des parcours d’expériences publiques et privées, mes compétences intellectuelles et professionnelles au service des collectivités, mes engagements citoyens, associatifs et de l’action non gouvernementale, mes responsabilités au sein des réseaux de l’économie sociale et solidaire et enfin de ma connaissance et de ma compréhension des sociographiques humaines, économiques, sociales et politiques de notre pays.

A notre pays qui fait face à des risques et à des incertitudes pour le présent et pour l’avenir malgré ses potentialités, ses opportunités et le génie de son peuple. Je fais don de MOI et de ma PERSONNE à la NATION pour œuvrer à un Sénégal en paix, un Sénégal émergé, un Sénégal en symbiose avec le concert des nations, dans le strict respect de sa souveraineté, de sa parole à l’international et à l’indépendance de ses décisions.

Ainsi les termes de référence de cette candidature portent sur :

1) L’équité et le devoir d’équité :

La pluralité des formes d’équité devant l’égalité des chances face à l’éducation, à la santé, à la culture, à l’autonomie, à la formation professionnelle et à la professionnalisation, à l’employabilité, à la sécurité des biens et des personnes, aux mobilités et à la dépendance.

2) L’équité territoriale et l’attractivité des territoires

Pour que dans l’articulation entre espaces ruraux et urbains, des territoires et des terroirs aient des destins communs Co-construits, se complètent les uns par rapport aux autres dans l’exploitation et la gestion de nos ressources. La mobilisation de nos ressources humaines nationales et diasporiques au bénéfice de nos collectivités territoriales, la capacitation accrue des acteurs territoriaux, seront porteuses d’avenir.

De nouvelles redistributions spatiales et foncières dans le cadre d’une loi domaniale rénovée et participante permettront à repeupler des territoires ruraux désertés et de désengorger les grands centres urbains, dans le cadre d’un schéma d’aménagement national du territoire partagé et accepté par tous.

3) Une société sénégalaise multiculturelle :

Le peuple sénégalais est diversifié à travers des langues, des communautés et des territoires aux environnements différents. Ces différences portent des mémoires héritées et sont codifiées dans l’espace-temps sénégalais et ont en commun tout ce que la généalogie restitue comme histoire du peuplement de notre pays, comme parcours individuels et collectifs multiformes.

Ces parcours portent les assimilations réciproques assises sur des liens de parentés et des cousinages méconnues par les générations du temps présent.

L’urbanité à tendance à rendre une société hybride et dans celle-ci, il n’y a plus de mémoire ni de transmission et de restitution historique ainsi que de solidarité intergénérationnelle. Ce qui met l’individu au-dessus de la famille et de la communauté. Or, un peuple qui ne transmet pas ses valeurs qui lui sont propres ne peut que copier les valeurs d’autres.

Le socle fondamental de notre nation en devenir est fort par ses héritages de mémoires connectées et dont le SERERE forme le trait-d’union, l’interface et l’intermédiation inter ethnique nécessaire.

4) L’état de droit

L’égalité des chances devant la justice, la sécurité, le service public, la libre circulation des personnes et des biens, les sécurités extérieures et intérieures, la cogestion intergénérationnelle des espaces publics, les différentes formes de droits publics et privés, les droits de propriétés, les institutions et les rapports au pouvoir, les politiques de sécurité publique, la représentation sociale et culturelle des acteurs des pouvoirs modernes et traditionnels et leurs relations récurrentes formeront l’ossature principale du projet politique de gouvernance.

5) Les diasporas sénégalaises, les femmes et le genre, la jeunesse :

Ces thématiques centrales de la vie de notre nation seront les principales préoccupations au quotidien de l’action gouvernementale, pour que chacun de ces segments de notre société soit entièrement une opportunité, un défi permanent en dehors des clientélismes politiques en cours dans notre pays.

6) Langues, cultures et communication :

Toutes les langues nationales sont d’égal dignité conformément à la constitution. L’équité dans la place de celles-ci au niveau de la politique de communication du gouvernement et dans l’animation des événements organisés par lui sera de rigueur. Il s’agira de sortir de l’assignation à résidence des langues et cultures et de promouvoir cette équité comme mode d’approche et de veille sur la société sénégalaise.

7) Les défis internationaux :

Le Sénégal est à la croisée des enjeux actuels et avenir du monde. Le positionnement géographique par voie maritime, aérienne et terrestre constitue un défi de souveraineté. La découverte du pétrole et le gaz et les autres ressources stratégiques font du Sénégal un pays convoité qui suscite des appétits considérables à plusieurs niveaux. Le projet présidentiel clarifiera notre vision sur les engagements nationaux et internationaux du Sénégal, les rapports avec ses voisins, les volets bilatéraux et multilatéraux de sa diplomatie.

La gestion des dettes publiques et privées intérieures et extérieures sera la clé de voute de notre politique d’indépendance et de souveraineté.

Au nom de ces idéaux, je m’engage à faire respecter les droits, à protéger les plus faibles, à promouvoir l’équité et à assurer la quiétude intérieure et la défense affirmée de notre territoire.

8) La crise climatique et le contexte environnemental :

Le contexte climatique actuel de notre planète, de notre continent, et de notre pays, nous oblige à revoir notre positionnement et notre politique sur les différents enjeux à venir (sécheresse, inondation, la famine, la pollution). Un tel sujet ne peut être pris à la légère, des mesures fortes devront être entreprises. C’est l’avenir de nos enfants et de notre pays qui est en jeu, à travers des points essentiels de notre subsistance tels que l’accès à l’eau, l’agriculture, la pêche, l’élevage, la protection de notre biodiversité, la protection de nos côtes du fait de l’érosion côtière, la progression du Sahara dans nos terres. Autant de sujets, qui doivent nous alerter à

agir dans les plus brefs délais avec des actes concrets pour permettre à nos enfants et d’autres générations à venir de vivre dans un monde respectueux de l’environnement et de tout ce qui compose la nature.

Mamadou DEME

Sociologue des migrations et du développement local

Technicien Supérieur de l’éduction populaire et de la jeunesse

Expert-consultant sur les migrations et le développement, les migrations et sociétés, diasporas-territorialité et de la coopération centralisée

Auditeur de l’IHEDN de Paris

Diplômé d’études diplomatiques supérieures

Cadre A attaché territorial principal des cadres d’emplois territoriaux des collectivités territoriales françaises

Ancien Délégué de préfet en France : Administration territoriale d’Etat en préfecture (attaché principal)

Ancien Haut Conseiller des Collectivités territoriales du Sénégal

Chevalier de l’ordre national du mérite

Président du Parti KISAL SENEGAL

Leader de la coalition MOOBAL SENEGAL