Les arabisants républicains réitèrent leur soutien à Macky Sall

MOTION DE SOUTIEN DU MOUVEMENT DES ARABISANTS RÉPUBLICAINS AU PRÉSIDENT MACKY SALL

Suite à l’adresse historique du Président de la République de ce lundi 3 juillet 2023 et aux délibérations du SEN APR du mercredi 5 juillet 2023, nous apportons solennellement notre soutien et notre confiance au frère Président Macky Sall afin qu’il choisisse librement le candidat du parti à proposer aux autres leaders de BBY.

Ceci dit, nous ne pouvons pas ne pas revenir sur la portée historique de l’acte posé par son Excellence le Président Macky Sall.

Assurément les mots nous manquent pour qualifier un tel acte. Les générations futures auront sûrement matière à disserter sur ce fait portant l’empreinte de l’honneur et de la dignité.

En renonçant à se présenter à l’élection présidentielle de 2024, le Président de la République, en disant, je le cite: “ J’ai un Code d’honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commandent de préserver ma dignité et ma parole”, a administré à la face du monde une belle leçon de respect de la parole donnée et du Code d’honneur inculqué par ses ancêtres.

En effet, bien que la Constitution lui permette de briguer un nouveau mandat, le Président Macky Sall a préféré mettre en avant son engagement devant DIEU et devant les hommes de ne faire que deux mandats. Quelle grandeur !

En tant qu’arabisants et fils de daaras, nous ne pouvons que rendre un vibrant hommage à cet homme multidimensionnel qui a su mettre en exergue les enseignements de notre religion. Aussi bien le Coran que la Sounnah du Prophète , (Que le salut et la paix soient sur lui ), recommandent le respect de la parole donnée.

Pour nous arabisants, rendre hommage à un tel homme n’est que lui rendre la monnaie de sa pièce. En effet, les réalisations nous concernant sont tellement nombreuses au point que cet espace restreint ne nous permettrait pas de les lister toutes.

Qu’il nous suffise de citer à titre principal l’acte majeur qui a mis fin à la marginalisation dont les arabisants étaient victimes depuis les indépendances.

Le Président Macky Sall a véritablement restauré nos dignités d’hommes, en faisant de nous une composante essentielle de la nation, apte à contribuer au développement de notre pays.

C’est dans ce sillage que s’inscrivent les nombreuses réalisations qui ont totalement changé la condition de cette frange importante de la population. Nous citerons entre autres, la création du Bac arabe LAR, l’ouverture d’une Section arabe à l’ENA, la création de daaras modernes ,le recrutement massif des arabisants dans la Fonction publique…

Notre gratitude Excellence, Monsieur le Président, vous est acquise à jamais. Nous ne saurions terminer sans lancer un appel à une mobilisation générale à tous les militants de Benno Bokk Yakaar , quel que soit le parti auquel ils appartiennent, afin de faire bloc derrière celui sur qui se portera le choix du Président pour être le candidat de notre coalition. Si nous voulons que notre candidat gagne en 2024 nous devrons faire fi de nos choix personnels et voir Macky Sall à travers le candidat qu’il nous aura choisi.

Souleymane Gadiaga

Coordonnateur du Mouvement des Arabisants Républicains