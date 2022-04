Ahmed Aidara : « Je continuerais à exercer mon métier »

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a suspendu les programmes de Sen Tv et de Zik Fm pour 72 heures. Le régulateur reproche au groupe de Presse de Bougne Gueye Dany, de n’avoir pas respecté sa mise en demeure. Celle relative à l’interdiction faite à Ahmed Aïdara, de faire la revue de presse. Interdiction qui a fait réagir le maire de Guédiawaye.

« La sortie encore du CNRA me conforte une fois dans ma conviction qu’il ignore que la fonction de maire est éphémère et qu’il n’y a que l’exercice d’un métier qui affranchit l’homme des contingences, le nourrit et l’ennoblit. Je suis en toute modestie un homme des médias et j’entends le demeurer toute mon existence et rien ne me fera renoncer à cette passion. Sous ce rapport, je salue le courage et le soutien ferme de mon patron de presse Bougane Gueye qui a pris une décision ferme aux dérives du CNRA nonobstant ses déboires avec l’administration fiscale. Je l’en remercie vivement. Si d’aucuns pensent que le salaire nous nourrit, ils se fourvoient gravement car j’avais décidé durant les locales en cas de victoire de verser mon salaire au bénéfice des bonnes œuvres. Et les bénéficiaires se connaissent. Je réitère encore ici mes propos d’avant les locales que quelques soient les résultats qui sortiront des urnes que je continuerais à exercer mon métier. Je n’y renoncerai point », écrit Ahmed Aidara.