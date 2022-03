Ahmed Aïdara trahi par Yewwi et abandonné par Sonko, Khaf et Barth

Abandonné, trahi…Yewwi Askan Wi pousse Ahmed Aidara vers la sortie

La page des élections municipales et départementales du 23 janvier 2022 est définitivement fermée. Mais ces scrutins sont pleins d’enseignements. Elles auront permis à la coalition Benno Bokk Yakaar de savoir qu’elle ne fait pas l’unanimité dans plusieurs communes. Leurs adversaires de Yewwi Askan Wi ont réussi à gagner en confiance. En gagnant certaines villes, Khalifa Sall et Cie ont donné un coup de pied dans la fourmilière de Benno. Ahmed Aidara fait partie des artisans de cette prouesse. Mais l’avenir de l’animateur devenu maire de Guédiawaye au sein de YAW s’assombrit de jour en jour.

S’il y a eu une surprise lors des locales, c’est bien l’élection d’Ahmed Aidara et Mamadou Ndoye Bane. Rien ne présageait que ces deux animateurs aller réussir à occuper le poste de maire d’une commune. Et pourtant ils ont relevé le défi en se hissant au plus haut sommet. Sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi, l’animateur vedette de la Zik Fm a réussi à chiper la mairie de Guédiawaye des mains du frère du président Macky Sall, Aliou Sall. Une victoire surprise qui a fait grand bruit.

Même s’il a réussi à être maire, Ahmed Aidara a les mains liées dans sa nouvelle fonction. Son mandat ne sera pas de tout repos. Il n’a pas réussi à obtenir la majorité au sein du conseil municipal. En effet, Benno impose la cohabitation au sein de cette municipalité. Et si l’animateur-maire en est arrivé à ce niveau, ce n’est pas uniquement par le fait qu’il soit nul en politique comme le révélait Xibaaru. Non ! Ahmed Aidara a été trahi par ses plus proches collaborateurs, des membres de sa coalition.

En effet des conseillers de Yewwi Askan Wi ont purement et simplement tourné le dos à Ahmed Aidara et voter pour Aliou Sall. Au sein de cette coalition c’est l’omerta, personne ne veut parler de cette traîtrise qui fragilise le nouveau maire. D’ailleurs si les grosses pointures de cette alliance de circonstance pour bouter Macky hors du pouvoir avait pris la peine de manager leur poulain à Guédiawaye, il n’aurait jamais commis les erreurs qu’il a fait lors du vote du conseil municipal.

Mais les choses ne pouvaient se passer autrement. Au sein de Yewwi, Ahmed Aidara n’était qu’un pion chargé de donner le coup de grâce à Aliou Sall. En effet, l’animateur avait réussi à se positionner à Guédiawaye de par ses actions. Il était donc le meilleur profil pour faire face au frère du chef de l’Etat. Malgré sa base dans cette partie de la banlieue dakaroise, personne ne le prenait au sérieux au sein de Yewwi. Des leaders de Pastef Guédiawaye lui avaient même tourné le dos à la veille de ces élections.

Tous ses faits prouvent qu’Ahmed Aidara n’est pas dans la meilleure des positions au sein de Yewwi Askan Wi. Son départ de YAW ne sera une surprise pour personne. Le manque de sincérité, le laisser-aller et la traîtrise au sein Yewwi en seront les causes. Mais cette manière de faire des leaders prouvent une fois de plus qu’à Yewwi des personnes sont favorisées au détriment d’autres. Un danger pour une coalition qui ambitionne de battre Macky Sall qui a la plus grande coalition que le pays est connu.

Mais si la coalition Yewwi laisse Ahmed Aïdara seul face à ses problèmes, il pourra faire alliance avec d’autres formations qui pourront lui donner d’autres opportunités. A l’approche des législatives, la coalition Benno Bokk Yaakaar ne lésinera pas sur les moyens pour mettre le maire de Guédiawaye dans la mouvance présidentielle. Et Ahmed Aïdara ne crachera pas sur une occasion de devenir député-maire de Guédiawaye.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru