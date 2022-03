Macky sort sa baguette magique…2 mois avant la présidentielle

Macky programme la fin de ses chantiers « magiques » …2 mois avant la présidentielle de 2024

Macky Sall n’a pas fini de poser les jalons pour la présidentielle de 2024. A chaque élection, correspond une séance de saupoudrage des infrastructures ou des programmes pour illusionner le monde des Sénégalais. Il y a eu les milliards du PSE, l’inauguration de l’aéroport AIBD, l’ouverture du Péage, l’arène de lutte puis le Dakar Arena et hier le stade Abdoulaye Wade. Et pour la présidentielle de 2024, Macky garde encore deux artifices dans son sac pour en mettre plein la vue aux Sénégalais friands de miracles.

Après le stade Abdoulaye Wade qui fait la fierté des Sénégalais et impressionne les grandes nations de football, Macky Sall n’a pas attendu une minute pour remettre des « bonbons » dans la bouche des Sénégalais. Il veut faire saliver les Sénégalais surtout les jeunes qui composent la majorité de l’électorat. A l’instar des travaux du Bus Rapid Transit (BRT) qui impressionnent du Nord au Sud de la ville de Dakar, le président ouvre le viaduc de Diamalaye sur la phase 2 de la VDN en février et le Bowstring de Cambérène en mars qui est un bijou qui permet l’accès directe à la mer au Mausolée de Seydina Limamoulaye. Et Macky n’en a pas fini…

« Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a lancé, samedi à Diass, les travaux de la deuxième phase du Train express régional (TER), dont la construction va durer 21 mois et va coûter 207 milliards de francs CFA. La phase 2 du Train express régional va s’étendre sur 19 kilomètres, contre 36 kilomètres pour la première. Outre la ligne ferroviaire, d’importantes infrastructures dont une gare ferroviaire pouvant contenir 500 passagers à l’AIBD, la passerelle piétonne de Sébikotane et plusieurs ponts. Le président Macky Sall rappelle qu’une commande additionnelle de sept trains a été faite par le Sénégal pour la construction de la phase 2 du TER, lequel disposera en tout de 22 trains. »

Ce n’est pas de la poudre aux yeux mais bien des travaux engagés pour le bien des populations. Le Directeur général du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud), Thierno Birahim a déclaré le mardi 15 février 2022 que « La ligne de bus (BRT) sera livrée dans le premier trimestre de 2023. Le BRT sera sur des voies réservées s’étendra sur une longueur de 18,3 km, de la Gare routière de Petersen, à la Préfecture de Guédiawaye avec quatre types de services de bus qui permettront d’acheminer quotidiennement 300.000 voyageurs ».

Le BRT sera livré en début 2023 et le TER de Diamniadio à Diass sera mis en circulation en novembre 2023 soit trois mois avant la présidentielle de 2024. Et ce n’est pas anodin. Macky Sall sait très bien ce qu’il fait. Tout ce qu’il fait, c’est pour séduire les jeunes. La mise ne place du programme « Jokko Ak Macky » en est une illustration parfaite. Et cela va continuer jusqu’en 2024. Macky va servir aux Sénégalais un champ de projets qui seront réceptionnés à la veille de la présidentielle pour séduire le plus grand nombre d’électeurs indécis.

Tout ceci démontre la détermination de Macky à forcer le passage pour un troisième mandat. Les Sénégalais se laisseront-ils hypnotiser par l’éclat des autoroutes, le défilé des Bus rapides et le sifflement du TER qui empruntera plus tard les routes de Mbour et de Thiès ? Les Sénégalais vont-ils accorder à Macky Sall ce qu’ils ont refusé à leur Gorgui national qui fut un des plus grands bâtisseurs du Sénégal ?

Abdoulaye Wade a beaucoup fait sur le plan des infrastructures, de l’éducation et fut celui a jeté les bases de la construction de l’aéroport Blaise Diagne et la conceptualisation d’une nouvelle capitale. Mais les Sénégalais qui sont réfractaires au troisième mandat l’ont sanctionné lorsqu’il demandait un mandat de trop. Et aujourd’hui, les Sénégalais font face à un autre bâtisseur, Macky Sall, successeur de Wade, qui demande lui aussi le troisième mandat…de trop.

La rédaction de xibaaru