2 frères expulsent leur sœur de la maison familiale…Ils prennent 6 mois de prison

Deux frères se sont retrouvés lundi 7 mars à l´audience correctionnelle des flagrants délits du tribunal de Yopougon pour voie de fait. Le témoin-victime n´était autre que leur sœur. Loba Dossi Jean Louis Édouard 33 ans et Loba Kossia Boris Emmanuel 32 ans ont comparu suite à une plainte de Loba O.Wané.

En fait, les deux frères ont expulsé leur grande sœur de la cour familiale de Yopougon Niangon Nord. Ils l´ont mise dehors et ont placé une barre de fer devant la porte comme on ferme les magasins à la tombée de la nuit. Les questions du juge-président et du procureur au sujet des raisons de cette attitude envers leur sœur aînée n´ont pas eu de réponse. Les prévenus ayant fait le choix de ne pas répondre. Ils ont néanmoins reconnu les faits et demander la clémence du tribunal.

Appelée à la barre, la grande sœur a fait prévaloir les liens du sang. Elle a dit qu´elle retire sa plainte. Les juges ont réagi en disant que le retrait de la plainte n´engage nullement le tribunal. Que la sœur aurait dû régler le problème à l´amiable et ne pas l´envoyer devant le tribunal.

Le parquet a alors requis 3 mois de prison ferme. Mais Loba Wané est encore montée à la barre pour jouer les avocats et plaider pour la relaxe de ses petits frères « égarés ». Le tribunal, lui optera pour une condamnation de 6 mois avec sursis pour, a dit le juge-président » donner une nouvelle chance à la famille Loba de se ressouder ». Avec cette mise en garde aux prévenus : » Si vous recommencez et qu´on vous ramène ici, vous serez condamnés à une lourde peine à laquelle on…Lire la suite ici