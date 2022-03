Ce pasteur assène : « il n’y a ni paradis ni enfer… »

« Il n’y a ni paradis ni enfer. Jésus-Christ n’est pas Dieu », selon le pasteur ghanéen Osofo Kyiri Abosom

Le populaire pasteur et homme politique ghanéen, Christian Kwabena Andrews, plus connu sous le nom d’Osofo Kyiri Abosom, a dénoncé sa foi chrétienne et révélé qu’il en avait fini avec le christianisme et s’opposait à certaines doctrines chrétiennes lors d’une interview dans l’émission Breaking News de la radio locale ghanéenne Kessben FM.

Abosom qui est le fondateur de l’église Life Assembly Worship Church, a catégoriquement affirmé qu’il n’y a pas de paradis ou d’enfer après la mort contrairement à ce qui est décrit dans la Sainte Bible et que les pasteurs devraient cesser de prêcher là-dessus. Il a souligné que les gens devraient s’efforcer d’acquérir des richesses et des biens pendant qu’ils sont encore sur terre et oublier le paradis parce qu’il n’existe pas.

Selon le pasteur qui est également fondateur du parti politique Ghana Movement Party (GUM), il a été trompé il y a des années mais a finalement découvert la vérité.

L’ancien candidat à la présidence, âgé de 56 ans, a également affirmé que Jésus-Christ n’est qu’un messager de Dieu, et non Dieu comme le croient les chrétiens. Il a souligné que Jésus-Christ avait été envoyé par Dieu comme un messager, tout comme Dieu avait envoyé des messagers aux prophètes précédents avant lui.

Il a dit de manière inattendue que la plupart des choses dans la Sainte Bible ne sont pas exactes puisque « la Bible a été rédigée par un groupe d’individus ». Lire la suite ici