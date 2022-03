Elle révèle le nombre de personnes qu’elle a infectées au VIH (photo)

Une femme nigériane séropositive a révélé le nombre de personnes qu’elle a infectées du VIH après avoir reçu un diagnostic de la maladie en 2016.

La révélation a été faite dans un tweet où un autre utilisateur de Twitter a révélé comment elle se sent, 3 ans après avoir été infectée par le virus.

NellyNesh19 avait révélé qu’elle avait été infectée par le VIH à l’âge de 21 ans et qu’elle se porte bien maintenant qu’elle a 24 ans.

Elle a écrit: « J’ai été infectée par le VIH à l’âge de 21 ans. 24 ans maintenant et je vais bien. »

Réagissant au tweet, une utilisatrice nigériane de Twitter @the_afropolite a révélé qu’elle avait été infectée du virus par le meilleur ami de son frère en 2016 alors qu’elle n’avait que 18 ans. Elle a ajouté que depuis 2017, lorsqu’elle a été testée positive, elle « s’est donnée pour mission de donner aux autres ce qu’on lui a donné sans préservatif ».

L’utilisatrice nigériane de Twitter a en outre affirmé qu’elle avait infecté environ 115 hommes et 19 filles maintenant, et qu’elle continue toujours.

Elle a écrit: « J’ai été infectée par le meilleur ami de mon frère en 2016 alors que je n’avais que 18 ans. Il était le premier et le seul gars avec qui j’ai eu des relations s3xuelles jusqu’à mes 20 ans. Depuis décembre 2017, j’ai été testée positive, je me suis donnée pour mission de donner aux autres ce qui m’a été donnée sans préservatif. Environ 115 gars et 19 filles maintenant et je compte toujours. Ça ne me dit rien de mourir aujourd’hui. Que vaut ma vie si, bien que diplômée, je ne peux pas trouver de travail parce que je suis séropositive ?

Que vaut ma vie si je dois dépendre des hommes pour chaque centime que je gagne ? Que vaut ma vie si je dois prendre régulièrement des ARV à vie ?

Vous pensez que vous avez le droit de me traiter de cruelle ? Si vous aviez connu Ifeanyi, le méchant ami de mon frère, vous auriez su à quoi ressemble la cruauté. Étant donné qu’aucune banque nigériane ne veut me donner, à moi un banquier qualifié, un travail simplement parce que je suis séropositive, alors je dois continuer à le partager avec les autres. Si un gars, une fille ou une soi-disant lesbienne ne peut pas contrôler ses pulsions s3xuelles, cela ne me dérange pas de le lui donner cent fois.

De l’argent facile pour moi, du plaisir et puis un partage de mes peines avec les autres. Il a rompu la relation après m’avoir promis le ciel et la terre. La dépression m’avait envahie et j’ai échoué à certains cours en dernière année. Je n’ai réussi à faire du 2.1 que plus tard, j’étais quelqu’un qui était en première classe très élevée après la troisième année. Maintenant, je suis diplômée et je ne peux même pas trouver de travail. »…lirela suite ici