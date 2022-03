Tribunal de Dakar : Elle diffuse la sextape de sa cousine et atterrit en prison

A.S voue une haine viscérale à sa cousine germaine F.N. Visitant un jour un célèbre site pour adultes, F.N est tombée sur sa sextape (vidéo érotique) dans laquelle elle se masturbait. Ses parents et proches mis au courant de cette sordide affaire, elle n’arrivait plus à les regarder dans les yeux. C’est ainsi qu’elle a mis en veilleuse ses études. Mais sa cousine germaine A.S avec qui elle habite dans la même maison a remué le couteau dans la plaie en publiant la fameuse vidéo sur WhatsApp avant de la transférer à tous les contacts de leur famille, rapporte L’As.

Choquée par ces agissements, F.N a pris son courage à deux mains en portant porter plainte contre sa cousine. Arrêtée, cette dernière a reconnu les faits qui lui sont reprochés devant les enquêteurs. Elle révèle avoir agi de la sorte, en guise de riposte à la grande sœur de sa présumée victime qui l’avait traitée de belle de nuit via les réseaux sociaux.

Sous mandat de dépôt le 3 mars 2022 pour collecte et diffusion de données à caractère personnel, A.S a réitéré ses déclarations hier devant la barre du Tribunal de grande Instance de Dakar où elle comparaissait. A l’en croire, elle avait un différend avec la sœur de la plaignante. Pour se venger, elle est allée sur le site pornographique pour capturer la sextape de sa sœur et publier l’image sur son statut WhatsApp. A la suite de ses aveux, le ministère public a requis deux mois de prison ferme pour la répression. Mais pour la défense, l’accusation n’est pas justifiée car elle a fait une publication restreinte. Le tribunal a déclaré coupable A.S et l’a condamnée à un mois dont 15 jours de prison ferme.