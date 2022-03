Législatives : Macky sonne la mobilisation et entame une tournée

Après la perte de certaines localités majeures par la mouvance présidentielle lors des dernières élections locales et territoriales du 23 janvier dernier, le président de la République et chef de file de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a sonné la riposte et entend remobiliser lui-même ses troupes en vue des élections législatives prévues le 31 juillet prochain.

Le président Macky Sall a prévu de prier vendredi prochain, 11 mars, à Médina Gounass où se tient depuis ce samedi 05 février le Dakka ou retraite spirituelle initiée par Hadj Mouhamad Saïdou Ba, fondateur de cette cité religieuse. Après sa prière à Médina Gounass, Macky Sall se rendra à Tambacounda où il a convoqué certains responsables politiques de la mouvance présidentielle de l’ex-région du Sénégal oriental (Tambacounda et Kédougou). Après l’étape de Tambacounda, le chef de l’Etat devrait faire cap sur Kaolack où il pourrait passer la nuit du samedi 12 mars.

Selon Le Témoin, le président a prévu d’inaugurer la nouvelle route de Fatick-Samba Dia-Fimela-Djilass-Fatick. La route Joal – Samba Dia – Differ et Samba Dia – Fimela dans le Sine Saloum, une des belles routes du Sénégal. Elle est longue de 42 km, en plus de la bretelle de 7 km de Fimela. Elle relie plusieurs localités dont Joal, Keur Samba Dia, Palmarin à travers Diakhanor, Djiffer et l’ensemble des villages qui polarisent cet axe stratégique.

Dans ces deux villes, il sera question pour le chef de file de Benno Bokk Yakaar de concilier les positions entre les divers responsables locaux, d’aplanir les divergences afin d’éviter le syndrome des dernières locales certains responsables de l’APR ont «travaillé» pour la défaite de Benno Bokk Yakaar en présentant des listes parallèles ou en s’alliant tout simplement à l’opposition comme ce fut le cas à Kédougou.