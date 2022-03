8 mars : Macky Sall célèbre les femmes

Le président de la République, Macky Sall, a adressé ses chaleureuses félicitations aux femmes d’Afrique et du monde à l’occasion de la Journée internationale de la femme, ce 8 mars. Pour le chef de l’Etat, le thème de cette année invite à plus d’efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique et son impact sur les activités productives des femmes.

