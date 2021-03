Ahmed Khalifa Niasse : « Sonko est l’homme de la situation »

Le leader de Pastef-Les Patriotes, était l’hôte d’Ahmed Khalifa Niass, ce vendredi. Le marabout politicien n’a pas versé dans la dentelle pour dire ce qu’il avait à dire. Il est convaincu que le développement du Sénégal dépend de la paix définitive en Casamance. Et pour y arriver, il trouve que Ousmane Sonko est l’homme de la situation et que Macky Sall devrait lui confier cette mission.

« Ousmane Sonko c’est l’homme de la paix, il est jeune, bien portant et très endurant », a indiqué le marabout politicien.

Et pour Ahmed Khalifa Niass, le Chef de l’Etat n’a qu’un problème, il s’agit d’un mauvais entourage. « Tout ce que vous entendez c’est eux et non Macky », explique-t-il sans ambages.