Aida Ndiongue (encore) renvoyé en correctionnel

Aïda Ndiongue et Cie sont loin d’être à l’abris. L’affaire de détournement au Plan Jaxaay, de 5 milliards FCFA, refait surface. Cette fois, elle est dépoussiérée par le Doyen des juges.

Dans une ordonnance rendue le 12 novembre dernier, le juge a renvoyé l’ex- sénatrice libérale en correctionnelle, pour tentative d’escroquerie portant sur les deniers publics et complicité de faux et usage de faux en écriture privée, rapporte Libération. Le même sort est réservé au député du Parti démocratique sénégalais (PDS) Abdoul Aziz Diop, au directeur de cabinet du ministre de l’Habitat sous Wade, Oumar Sarr, et coordonnateur du Plan Jaxaay, Ibrahima Diallo, ex- DG de la SDE ainsi que l’homme d’affaires Ndiagne Fall.

A rappeler qu’Aïda Diongue avait obtenu un non-lieu devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI)