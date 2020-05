Aide à la Diaspora : Les Sénégalais vivant en Côte D’Ivoire interpellent le ministre Amadou Bâ

Permettez moi de vous adresser cette lettre ouverte en votre qualité de Chef de la Diplomatie de mon pays, le Sénégal.Vous êtes de par votre fonction le premier responsable de la Diaspora de notre pays.Je viens donc par ce billet dénoncer avec la dernière énergie une injustice observée.

Je suis un sénégalais résidant au Congo. En visite en côte d’Ivoire depuis le 10 mars je me retrouve bloqué dans ce pays à cause de la fermeture des frontières pour un retour idéalement prévu pour le 10 Avril. Une situation extrêmement difficile comme pour nombreux cas de nos patriotes. Sauf que grâce à l’appui et à la clairvoyance du Président, le chef de l’État son Excellence Macky Sall a mis à disposition de la diaspora une enveloppe de 12,5 milliards comme don pour atténuer les effets dû à la pandémie de la maladie à coronavirus.

Pour bénéficier donc de ce don il faut remplir une certaine condition d’éligibilité dont le fait d’être bloqué ou en transit dans un pays autre que la où tu résides habituellement ce qui est de mon cas.

J’ai donc rempli le formulaire et envoyé au consulat du Sénégal en côte d’Ivoire avec tous mes documents justificatifs afin de pouvoir bénéficier un peu de cet argent qui je le rappel est la sueur du contribuable sénégalais :

Un billet aller-retour

Ma carte d’embarquement

Mon passeport avec le cachet d’entrée

Ma carte d’identité

Ma carte de vaccination

Mais triste fut mon désarroi face à des agents totalement indifférent de la situation difficile que traverse leurs compatriotes.

Cela fait près de deux semaines que je cours derrière les agents consulaire du Sénégal en côte d’Ivoire. Rien a été fait et Il me semble que tout est mis en oeuvre pour décourager les bénéficiaires de ce don. Pourquoi autant de cynisme envers la Diaspora!

Excellence, Monsieur le Ministre

N’endossez pas devant la nation et le monde entier qui nous regarde, la paternité de la chienlit et de la pagaille généralisée dans nos chancelleries.

Excellence croyez-moi l’injustice et la discrimination n’auront jamais aucune excuse lorsque viendra le moment crucial du bilan de votre passage aux commandes de la diplomatie. Avant vous, d’autres Ministres des affaires étrangères furent les boucs-émissaires du passif d’un bilan collectif. Ne l’oubliez pas….pensez y très fortement.

De grâce ne ratez pas l’histoire en freinant le rouleau compresseur autocratique qui n’honore pas notre nation.

Esperant que vous trouverez dans cette ultime lettre les cris de détresse de 3,7 % de la population sénégalaise qui constitue aujourd’hui cette diaspora.

Je vous prie d’agréer, Excellence Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations respectueuses.

Fofana Amadou

SG ADMVB

Transitaire

Commerçant import-export