Aide Alimentaire à Saint-Louis : des failles dans la distribution

SAINT-LOUIS : FONDS DU FORCE COVID 19 OU LES FAILLES D’UNE DISTRIBUTION DE L’AIDE.

Le Sénégal, comme tous les pays du monde, est confronté à cette nouvelle pandémie qu’est le coronavirus. Tous les secteurs de l’économie en ressentent les effets dévastateurs. C’est dans ce contexte que le gouvernement du Sénégal, sous l’impulsion du Président Macky Sall, a initié le force COVID 19, un programme visant à amoindrir, chez les impactés de cette situation, les éclats économiques nés de cette pandémie, espérant que la situation trouve une issue heureuse sous peu.

Malheureusement, à Saint-Louis, les choses sembleraient ne pas se passer de façon très catholique. La gestion de cette aide humanitaire a fait naître, chez les populations de la ville, un sentiment de dégoût et de frustration. En effet, après une attente très longue, des populations qui en avaient le plus besoin ont été ahuries de voir cette aide aller vers des gens qui, vu leur situation sociale, ne devraient pas en bénéficier. Pire encore, le constat aurait été que, pour une seule maison, on pouvait dénombrer plusieurs kits. Beaucoup de gens, qui bénéficient des bourses de sécurité familiale, ont fini par déchanter, tellement la distribution a été laconique.

Beaucoup d’irrégularités ont émaillé cette distribution :

✓ Les comités de pilotage installés au niveau des trente trois quartiers de la commune n’ont pas été à la hauteur de leur mission. Certains chefs de quartier en auraient profité pour solder leurs comptes avec ceux qui avaient eu l’idée de s’opposer à eux dans le passé, même si ces derniers étaient éligibles à cette aide là.

✓ Pour pouvoir être inscrits sur les coupons et bénéficier de cette aide, certaines personnes auraient été obligées d’accepter un certain deal consistant à partager partager cette aide (50/50) avec les préposés au recensement. Certains citoyens qui se sont ouverts à nous ont même désigné certains conseillers municipaux qui s’adonneraient à cette pratique.

✓ Pourquoi, après s’être inscrits sur les listes, on demanderait aux gens, pour récupérer leur aide, de fournir une photocopie de leur carte d’identité nationale ? L’inscription ne suffisait-elle pas ( vu qu’au moment de l’enrôlement les gens avaient communiqué leur numéro d’identification nationale)?

Certains voient une volonté politique de pouvoir disposer d’une banque assez conséquente de pièces d’identité en vue du futur parrainage pour les prochaines élections locales. Et, pour qui réfléchit bien, c’est une possibilité à ne pas minimiser.

Ces problèmes dans la distribution de l’aide alimentaire du force COVID 19 sont imputables à trois représentants étatiques : le gouverneur, le préfet et le maire de Saint-Louis. Pourquoi?

– le gouverneur et le préfet parce qu’il sont les premiers représentants de l’État et ils devraient veiller à ce que la volonté de SEM le Président Macky Sall soit exécutée et de la plus belle des manières. Or, au fil du processus ( d’après certains témoignages), ils auraient laissé le champ libre à certaines dérives qui auraient conduit à cette situation que tout le monde sait à Saint-Louis.

– le maire parce qu’il n’est pas maire pour une infime partie de la population saint-louisienne, mais pour tous les citoyens de la commune.

Déjà, durant le mois de Ramadan, un appui ( des centaines de paquets de couscous) à la mairie de Saint-Louis aurait été réceptionné, mais remis au lieutenants du maire (nuitamment) pour effectuer la distribution, une distribution partisane et politique. Ceci serait extrêmement grave car ce don était destiné aux populations saint-louisiennes, pas aux partisans du maire!

Pour en revenir à cette distribution de l’aide alimentaire, issue du FORCE COVID 19, qui continue à alimenter les débats dans la capitale du Nord, les populations ont pointé un doigt accusateur sur beaucoup de délégués de quartier qui, non seulement auraient inscrit cinq à six personnes dans leur propre famille, mais qui auraient aussi bénéficié des largesses de la commission chargée de la distribution des vivres. Ainsi, dans leur maison, y seraient acheminés cinq à six kits alimentaires, soit au total dix à douze sacs de riz de cinquante kilogrammes, avec un même nombre de bidons d’huile, du sucre, du savon et des pâtes alimentaires.

Par contre, du côté de Guet Ndar, les populations auraient reçu la moitié d’un kit ( 1 sac de riz, 1 bidon d’huile…). Ces populations peuvent s’en réjouir car d’autres n’ont reçu que des échos de cette aide.

Telle a été notre surprise d’entendre sur les ondes d’une radio de la place le DG Alioune Diop vanter la qualité du riz, de l’huile et du sucre, au lieu d’éclairer la lanterne des populations sur la façon dont cette aide a été partagée! Sur l’interpellation du journaliste par rapport au traitement spécial accordé aux quartiers de Ndiolofène et de Balacosse ( fief respectivement du maire et de ce même DG) où, d’après le journaliste, même les chats ont reçu leur kit, M.Diop a préféré esquiver, arguant que tout a été fait dans les règles de l’art. Attitude qui, au lieu de faire taire les supputations et plaintes, ne peut qu’alimenter la consternation et le dépit. Toujours selon M.Diop, ce serait des politiciens qui seraient derrière les gens qui s’offusquent partout, même sur les réseaux sociaux ! Une feinte pour s’amender? En tout cas, il est facile de mettre tous ces manquements et erreurs sur le dos des politiciens ! Ceci est une affaire de tous, et tous les citoyens de la commune ont un droit de regard sur cette aide consentie par l’État en cette période de pandémie.

Maintenant, si toutes ces choses s’avéraient justes, et nous savons qu’il y a une grande part de vérité là dedans, c’est le Président Macky Sall qui en perdra. Il n’est pas nouveau, dans notre pays, de voir la politique mise au devant même pour des situations sociales et économiques d’urgence. La pandémie du virus Corona a instauré une situation telle, que le Président de la République a voulu soulager, par l’octroi de ces denrées, les populations qui en ressentaient le plus l’impact. Or, non seulement les impactés n’auraient pas reçu leur kit de secours, comme l’aurait voulu le Président Macky Sall, mais ce serait des gens qui avaient une certaine aisance financière, des gens qui avaient le privilège d’avoir les connaissances (amitiés) qu’il faut, qui en auraient bénéficié. C’est vraiment dommage et désolant !!!

Le Citoyen Saint-Louisien