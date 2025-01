AKS critique le «PROJET» de Sonko…Pastef ressuscite le scandale des Oryx

Dans un texte intitulé «L’État du Sénégal traite avec l’Espagne», Abdou Karim Sall (AKS) s’est invité à la polémique sur le programme de migration Circulaire Espagne-Sénégal, lancé le 23 janvier 2025. En effet, les images des jeunes prenant d’assaut les BOS a vite fait le tour de la toile. Toutes ces personnes semblent nourrir le désir d’aller chercher ailleurs pour sortir du chômage. Face à la situation, le député et maire de Mbao a émis certaines critiques par rapport au PROJET du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

«Ce qui se passe dans notre pays est tout simplement ahurissant, voire déconcertant. Après avoir condamné en grande pompe le massacre de Thiaroye, l’une des conséquences tragiques, de la “traite négrière, nos gouvernants se lancent, avec aplomb et fierté, dans une autre forme d’esclavage des temps modernes en abandonnant notre jeunesse désœuvrée aux bras des producteurs agricoles espagnols», a réagi AKS. Selon lui, «on peut comprendre que cette jeunesse sénégalaise, ayant longtemps attendu sans voir l’ombre d’une hypothétique création d’emploi, accepte cette offre proposée par les tenants du pouvoir».

Cependant, ce qui est incompréhensible et inadmissible, pour le maire de Mbao, «c’est que le « Projet », dans son volet “emploi des jeunes”, se limite à exporter notre précieuse jeunesse dans les plantations de l’Occident». «Ces mêmes nations que nous avons toujours accusées d’être à l’origine de notre sous-développement se retrouvent aujourd’hui partenaires d’un programme opaque, aux contours flous, que l’État nous présente sans transparence aucune», dira le leader de la coalition «And si Kolute nguir Sénégal» (AKS). Qui demande que les protocoles ayant conduit à ce projet d’exportation de main d’œuvre soient rendus publics.

Pour cet ancien ministre sous Macky Sall, «au moment où Donald Trump est sur le point d’expulser plus de 1 600 jeunes sénégalais, la solution est loin d’être celle d’envoyer 250 en Espagne». Une sortie qui a fait sortir de son sommeil dans la commune de Mbao. Les leaders du parti au pouvoir ont riposté à l’arme. Et ils n’ont pas raté leur maire qui a eu l’outrecuidance de s’en prendre à la politique du PROS (Président Ousmane Sonko). «Il faut sauver le soldat AKS», dira Moustapha Ndiaye, conseiller municipal et responsable politique de Pastef dans cette partie de la banlieue.

Le conseiller municipal de lancer au maire : «Vous parlez d’expositions des accords alors ne faisons pas de sélections. D’ailleurs tous les accords doivent être exposés et même ceux qui peuvent entraîner la levée d’immunité d’un député». Un message un peu plus clair pour AKS qui est cité dans certains dossiers chauds lorsqu’il occupait le ministère de l’Environnement et du développement Durable. D’ailleurs, Dahirou Thiam lui a rappelé l’un de ses dossiers dont Xibaaru, était l’un des premiers médias en a parlé.

«Honorable ! Si cette jeunesse sénégalaise a longtemps attendu sans voir l’ombre d’une hypothétique création d’emploi, c’est parce que pendant 12 ans, vous avez été incapables de trouver une solution. Ce qui est ahurissant, voire déconcertant, c’est votre audace à parler d’un problème que vous avez gravement amplifié. Le peuple libre du Sénégal depuis mars 2024 ne sera mangé dans aucune sauce, surtout pas dans celle au goût d’oryx», raille le directeur général de l’ARTP sur sa page Facebook.

Cette sortie de Dahirou Thiam cache un gros scandale dans lequel Abdou Karim Sall était cité. Sur six (6) gazelles oryx, deux (2) d’entre eux étaient morts lors de leur transfert entre une réserve publique et une ferme privée qui appartiendrait à l’ancien ministre de l’Environnement. Plusieurs activistes et hommes politiques avaient demandé, à l’époque, la démission de AKS. Chose qu’il ne fera pas. Et pour se défendre, lors de son passage à l’assemblée nationale, il s’accrochera aux conclusions de l’Union internationale pour la conservation de la nature, saisie par le Forum civil.

Avec ce nouveau régime et la traque des anciens hommes de Macky Sall, Abdou Karim Sall pourrait voir cette affaire refaire surface. Et quand des pastéfiens parlent de son immunité parlementaire, c’est un message très révélateur. Alors, l’ancien ministre devrait y aller de manière intelligente pour éviter le sort d’un de ses anciens camarades de parti, Farba Ngom.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn