Régime Diomaye-Sonko…les sénégalais entre déception, peur et arrestations

L’espoir, c’est ce mot qui a poussé plus de 54% des sénégalais à faire du président Bassirou Diomaye Faye le cinquième président de la République. Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’a qu’une seule mission : faire sortir les sénégalais de leur situation actuelle. Mais depuis neuf (9) mois, la population attend toujours que le «PROJET» se concrétise. En attendant, les sénégalais nagent dans l’incertitude la plus totale. D’où l’urgence pour le nouveau régime de se lancer dans la recherche de solution dans le court terme.

Les sénégalais ne sont toujours pas encore contents du nouveau régime. Depuis neuf (9) mois, ils attendent toujours les promesses que le parti leur a faites. Depuis plusieurs années, les partisans de Ousmane Sonko se sont positionnés comme étant les solutions miracles face à la situation que vivent la population. L’actuel premier ministre et son parti ont peint le régime sortant sous ses habits les plus sombres. Pour les pastéfiens, tout ce qui se passe actuellement dans le pays, c’est à cause de Macky Sall et sa clique.

« Aujourd’hui, nous avons trouvé un Etat en ruine et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir», avait déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko qui se prononçait sur la situation socio-économique du Sénégal, samedi 03 août 2024, en marge de la Journée nationale de l’arbre à Dakar. Sauf que depuis lors, les nouvelles autorités ne sont pas encore dans des solutions à court termes. Ce qui commence à lasser les sénégalais qui ne voient toujours pas le changement qu’on leur avait promis. À l’heure actuelle, l’Etat devrait se pencher sur les questions de l’heure.

Les jeunes prennent d’assaut les Bureaux d’accueil et d’orientation et de suivi (BAOS) pour espérer avoir un emploi dans les champs en Espagne. Les pères et mères de famille sont étranglés par la cherté de la vie. Neuf (9) mois après la prise de pouvoir du pouvoir, tout est encore au Sénégal. Les dernières denrées à avoir pris l’ascenseur sont le sucre et le riz. Sur le marché, les prix appliqués par les commerçants prouve qu’on est loin de la baisse annoncée fièrement par le nouveau régime lors de son installation. Combiné à l’insécurité grandissante, les sénégalais ne savent plus à quel saint se vouer.

Pendant ce temps, la machine judiciaire est en marche. Avec la reddition des comptes, le Pool Judiciaire Financier (PJF) est en train de traquer tous les délinquants financiers sous l’ancien régime. Toutes les structures sont passées au peigne fin. Tous les anciens collaborateurs de Macky Sall sont dans le viseur des enquêteurs. D’ailleurs, c’est ce qui a envoyé un ancien ministre en prison. Et qui risque de créer beaucoup de problèmes à Farba Ngom qui vient de perdre son immunité son immunité parlementaire.

Et il n’est pas le seul député dans l’oeil du cyclone. Un autre parlementaire et ancien ministre sous Macky Sall est sur le point de subir la même chose. Selon certains médias, le procureur financier aurait demande la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop. Une demande qui serait en rapport avec l’affaire des 700 000 000 F CFA, une affaire dans laquelle il a été cité par l’inspectrice du Trésor Tabaski Ngom placée sous mandat de dépôt par le juge d’instruction financier.

Si ce n’est pas la reddition des comptes, ce sont les voix discordantes au «PROJET» qui sont convoquées et parfois même arrêtées. Depuis l’arrivée du nouveau régime, beaucoup d’hommes politiques, journalistes ou chroniqueurs ont eu maille avec la justice. Les derniers à payer leurs sorties maladroites sont Abou Diallo et Oumar Sow. Pour des propos jugés ethnicistes, ils ont passé quelques jours en prison avant d’écoper de condamnation par sursis. Une situation qui commence à faire peur chez les sénégalais qui craignent un Etat policier.

Alors, beaucoup de sénégalais estiment que le nouveau régime ne rassure pas. La majorité de la population est en phase avec les réformes du gouvernement. Mais les nouvelles autorités devraient éviter de trop en faire. Le plus important c’est de trouver des solutions urgentes face aux problèmes de ces sénégalais qui croient au «PROJET».

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn