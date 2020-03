Alassane Kitane : « Mon dieu, ils cherchent un cheveu dans le saint Coran »

Il est vrai que Dieu montre ses signes aussi bien dans les « grandes » choses quedans celles supposées « petites ». Le moustique et la montagne sont deux desinnombrables signes de Dieu, mais quelle doit être notre attitude face auxsignes ? Les hommes raisonnables sont censés méditer ces signes au lieu des’exalter ou de se déshumaniser dans l’émoi et l’aveuglement puéril. Sans cetteattitude rationnelle la politique de confinement démographique pour endiguer ce covid19 ne sera qu’un coup d’épée dans l’eau.Le plus grand ennemi de la lutte contre cette maladie est la situation deconfinement mental dans lequel se trouvent nos compatriotes. C’est d’ailleursce confinement mental qui sera le principal vecteur de propagation de cettemaladie. On aura tout vu et entendu dans ce pays : chercher un cheveu dans leCoran ! Cette folie est probablement un signe parmi tant d’autres. Comme uncheveu dans la soupe de la politique de riposte proposée par les autorités, uncheveu dans le Coran vient nous distraire et nous détourner de ce qui estaujourd’hui notre premier devoir citoyen, à savoir l’hygiène. Voilà ce à quoimène l’anarchie religieuse qui sévit dans ce pays : une religion plusieursdivinités !Pour combien de temps encore allons-nous stagner dans cet « état théologique »signe d’une « anarchie mentale » (Comte) qui nous empêche d’arpenterallègrement les boulevards de la science et du progrès ? Nous voyons partoutdes forces occultes, des êtres et des situations surnaturels, pendant ce temps, leschoses réelles, celles qui font le monde, nous échappent et tombent dansl’escarcelle des autres. Pauvres de nous, éternels gamins de l’humanité avec nosgamineries religieuses et folkloriques plus qu’inhibitrices. Qui pour dire à nosconcitoyens qu’il n’y a pas au monde un pays qui s’est développé par laspiritualité et la magie ? Ils ont créé les réseaux sociaux pour davantagedémocratiser le savoir, nous nous en servons pour cultiver et propagerl’irrationnel !Ces charlatans jouent avec la peur de nos concitoyens, ils l’exploitent pour sehisser au-dessus d’eux, pour prendre la place de Dieu en son absence (parcequ’ils l’ont tué) depuis longtemps. Il fallait trouver un exotique dont le rêveserait salvateur pour nous. Pendant que des hommes, dans d’autres pays,s’activent pour s’organiser rationnellement, nous nous contentons de rêver ! Uncheveu dans le Coran : on dirait une chanson de cirque ! En définitive l’exotiquen’a pas rêvé, c’est nous qui rêvons parce que nous avons une vie de songe. Unpetit cheveu dans le Coran : ils ne rendent même pas compte que c’est leurpropre cheveu (sans doute dépité d’avoir poussé sur une tête qui pense de cette