Alerte-Covid-19 : un virus mutant circule dans le sud-est de l’Angleterre

Un nouveau variant du virus Sars-CoV-2 de la Covid-19 a infecté 1000 personnes dans une soixantaine de localités. Le gouvernement reconfine des millions d’habitants.

Une nouvelle variante du Covid, liée à plusieurs mutations, a été détectée dans le sud de l’Angleterre et aurait contaminé près d’un millier de personnes ces derniers jours.

Le ministre de la santé britannique a déclaré au parlement qu’une nouvelle variante du coronavirus avait été identifiée dans le sud-est de l’Angleterre, et que cette variante serait liée à une propagation plus rapide du virus. Au 13 décembre, 1.100 cas de cette variante ont été identifiés dans la région. Que sait-on de ce que les journaux appellent déjà « super covid » ou encore « covid mutant » ?

Cette souche a déjà été séquencée fin septembre par des chercheurs anglais. Elle présente en effet un grand nombre de mutations (17 au total), mais un virus mute tout le temps et en juillet, on comptait déjà 12.000 virus « mutants ». Deux ensembles de mutations concernent la protéine Spike, cette fameuse clé qui permet au virus d’infiltrer nos cellules. Pour le moment, on ne sait pas du tout s’il s’agit de mutations importantes.

On ne sait pas si elles ont permis au virus de se transmettre plus efficacement. Nous n’avons aucune preuve que cette souche se propage plus vite que les autres. De la même façon que nous ne savons pas si cette lignée du SARS-CoV-2 est plus dangereuse. A priori non, car plus infectieux ne signifie pas nécessairement plus dangereux. Enfin, nous ne savons pas non plus si ces mutations peuvent nuire à l’efficacité des vaccins. Il est encore beaucoup trop tôt pour le juger