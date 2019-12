Alerte ! Des Sénégalais risquent de mourir de…faim

Au Sénégal, près d’un million de personnes ont faim dont 11 625 qui ont très faim : le Conseil national de sécurité alimentaire a révélé hier qu’au Sénégal 10 642 763 personnes sont en situation minimale, 1 806 395 en phase sous pression et 348 021 en crise. Et parmi ces derniers, 11 625 personnes sont dans une situation d’urgence et nécessitent une intervention. “C’est à dire qu’ils ont des difficultés, ils déploient des stratégies, et des fois ça peut ne pas suffire. Pour combler le déficit, qu’est-ce qu’il faut faire ? Il faut intervenir obligatoirement”, renseignent les responsables de Cnsa. 723 000 personnes sont en danger si rien n’est fait. Ces personnes sont les éleveurs des départements pastoraux de Podor, Ranérou et Matam.