Alerte météo : De la poussière sur l’ensemble du pays

Un épisode de poussière est en cours dans la moitié nord du Sénégal. Selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), cette masse poussiéreuse « touchera l’ensemble du pays et s’accentuera au courant de la journée du jeudi 19 décembre sur l’ensemble du territoire ».

Cette poussière touchera plus particulièrement le Nord et le Centre (Saint-Louis, Podor, Matam, Linguère, Louga, Thiès, Dakar, Diourbel et Kaolack). Les concentrations y seront plus élevées et, par conséquent, les visibilités seront réduites dans ces zones. Au Sud (Kolda, Ziguinchor, Sédhiou), les effets seront moins marqués, mais seront ressentis de façon intermittente.

La poussière commencera à se dissiper progressivement à partir du samedi 21 décembre 2024.