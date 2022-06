Alerte météo : Des pluies annoncées sur l’Est, le Sud et le Centre-Sud

Des activités pluvio-orageuses sont attendues dans les localités de l’est, du sud et du centre-sud du Sénégal, entre lundi soir et mardi au petit matin, indique l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie. ‘’Au cours de cette nuit et au petit matin, des activités pluvio-orageuses sont attendues dans les localités est, sud et centre-sud du pays’’, annonce l’ANACIM dans ses dernières prévisions pour les prochaines vingt-quatre heures, à partir de lundi à 21 heures.

L’agence météorologique note par ailleurs que des ‘’bandes de nuages denses défileront par moments, avec des risques de pluie sur la façade et le nord-ouest du pays, notamment entre Dakar et Saint-Louis’’. Des passages nuageux ‘’seront notés sur la quasi-totalité du territoire au courant de la journée de demain’’, indiquent les prévisionnistes météo, ajoutant qu’en raison de la couverture nuageuse, ‘’le temps chaud sera moins ressenti sur une bonne partie du pays’’.

‘’Par contre, ajoutent-ils, dans le centre et l’est, les températures resteront toujours élevées et varieront entre 35 et 38°C’’, avec des visibilités ‘’généralement bonnes’’ et des vents ‘’d’intensité faible, voire modérée’’.

Avec APS