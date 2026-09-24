Des jeunes jouant sous une pluie faible dans la sud du Sénégal

Alerte météo : l’Anacim appelle à la prudence face à un risque important de pluies et d’orages

Après les premières précipitations enregistrées mercredi soir et confirmées ce jeudi matin sur une large partie du territoire national, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) appelle à la plus grande prudence. Des activités pluvio-orageuses généralisées sont attendues au cours des prochaines heures, avec des cumuls pouvant dépasser 100 mm dans certaines zones.

Dans son bulletin de vigilance valable du jeudi 24 septembre à 07h00 au vendredi 25 septembre à 06h00, l’Anacim annonce une situation météorologique particulièrement instable sur une large partie du pays. Des averses et orages peuvent survenir à tout moment, parfois accompagnés de violentes rafales de vent.

Plusieurs zones du Centre et du Sud-Ouest sont placées en vigilance élevée, avec des cumuls pluviométriques susceptibles de dépasser 100 mm. Sont notamment concernées Fatick, Kaolack, Nioro du Rip et Guinguinéo. Dans le Sud-Ouest, la vigilance concerne Ziguinchor, Oussouye, Bignona, Sédhiou, Goudomp et Bounkiling.

Ces volumes de précipitations pourraient entraîner des inondations rapides ainsi que d’importants ruissellements urbains, particulièrement dans les secteurs vulnérables.

Une vigilance modérée est également annoncée dans une grande partie de l’Ouest et du Centre, où les cumuls attendus sont compris entre 50 et 100 mm. Cette zone englobe notamment Dakar, Thiès, Tivaouane, Mbour, Bambey, Diourbel, Mbacké et Kébémer, mais aussi Linguère, Kaffrine, Koungheul et Koumpentoum, ainsi que certaines localités de Tambacounda et de Kolda.

Les populations vivant dans les zones exposées aux stagnations d’eau sont invitées à faire preuve de prudence et à limiter les déplacements non essentiels lors des épisodes pluvieux les plus intenses.

Le reste du pays est placé en vigilance faible, avec des cumuls estimés entre 20 et 49 mm. Cette zone concerne notamment Saint-Louis, Dagana, Podor, Louga, Matam, Ranérou, Kanel, Bakel, Goudiry et Kédougou.

L’Anacim souligne toutefois que la situation météorologique reste très évolutive et recommande au public de suivre attentivement les prochains bulletins de mise à jour.