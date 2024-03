Alerte météo : Un ciel dégagé sur l’ensemble du territoire

Dans son bulletin météo de ce mardi 5 mars, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a informé qu’ « Au cours des prochaines 24 heures, un ciel dégagé prédominera sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, des passages de seront notés dans les localités Nord du pays au courant de la nuit et au petit matin. »

Ainsi, souligne la météo, les températures maximales d’après-midi (14:30 GMT) seront très agréables, et ressenties autour des 25 à 27 degrés sur les Départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye, et 26 à 29 degrés sur les Départements de Rufisque et Keur Massar (jusqu’à 30 degrés vers Sébikotane, à l’extrême Est de la Région).

Toutefois en raison d’une légère baisse des températures minimales, annonce l’ANACIM, la fraîcheur nocturne et matinale restera sensible sur l’ensemble du territoire où les minimas oscilleront entre 17°C à Dakar et 23°C à Matam. Toutefois, l’ANACIM, reprise par Sudquotidien, précise que les températures les plus chaudes d’après-midi (14:30 GMT) seront ressenties entre 38 et 41 degrés sur la Casamance, 39 à 41 degrés vers Kédougou, 40 à 42 degrés autour de Tamba, 38 à 40 degrés à l’Est, 33 à 37 degrés dans les terres de la Région de thiès, 36 à 39 degrés dans les terres du centre, 36 à 38 degrés au Nord, 25 à 28 degrés sur le littoral de l’axe Kayar / Mboro / Saint-Louis, 31 à 34 degrés le long du littoral de l’axe Popenguine / Mbour / Joal, 30 à 31 degrés vers Cap Skiring, et 31 à 34 degrés ailleurs près des côtes Casamançaises.

Par ailleurs, le Vent modéré présent en se rapprochant du littoral, et baissant après 13:30 GMT, puis réveil de fraîches rafales près des côtes en fin d’après-midi, a abaissant les températures ressenties.