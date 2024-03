Me Moussa Diop bénéficie d’une liberté provisoire

Placé sous mandat de dépôt par le juge du 2e cabinet, Mamadou Seck, depuis le 15 décembre 2024, Me Moussa Diop en sa qualité d’avocat régulièrement inscrit au barreau de Paris et de Dakar obtient une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire ce mardi 05 mars 2024, renseigne Me Moussa Sarr, via Seneweb.

Pour rappel, l’avocat politicien est poursuivi pour Offense au Chef de l’état, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, Diffusion de fausses nouvelles, Diffamation, contrefaçon de sceau de l’état, Faux et usages de faux.

L’avocat est poursuivi pour ses déclarations à propos d’un contrat d’exploitation d’une mine de diamants dans le Nord du Sénégal et impliquant « le Président Macky Sall, l’industriel Jean-Claude Mimran, le bras droit de ce dernier, Mamadou Diagna Ndiaye, et l’ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye »;