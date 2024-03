ALGA…un projet en partenariat avec Senelec pour électrifier 300 localités

Le Ministre du Pétrole et des Energies M. Antoine Félix Abdoulaye Diome et le Directeur Général de Senelec M. Papa Mademba BITEYE, ont procédé ce mardi 05 mars 2024 à la mise en service d’un ouvrage électrique Haute Tension, transformée directement en Basse tension, sans passer par un poste électrique, à SAREME, village situé dans la commune de Ouadiour,département de Gossas.

A cet effet, le Directeur Général de Senelec et son Ministre de tutelle s’engagent résolument dans le cadre des projets d’électrification rurale pour l’accès universel à l’électricité à déployer tous les moyens nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés à l’horizon 2025. C’est dans cette optique que la société Ets ALGA SARL apporte une réponse technique, économique et sociale pour la demande en électricité de 300 villages le long de la ligne HTB, avec un coût global de 78.374.173.063F CFA.

Ces concessionnaires ont utilisé efficacement la technologie du transformateur de tension pour services auxiliaires (SSVT/PVT), qui convertit la haute tension des lignes de transport(225kV ou 90V) en basse tension.

Cet important projet, matérialisé par le premier site pilote, réalisé dans le village de SAREME, situé dans le Département de Gossas,va accroitre sans nul doute le taux d’accès à l’électricité avec des délais d’exécution plus satisfaisant ,et en moindre coût.

Cette solution innovante et inédite au Sénégal accompagne l’état dans ces programmes de développement durable envers les ménages à faibles revenus et tend résolument vers la réduction effective des inégalités sociales ; nous dit le Ministre du Pétrole et des Energies dans son allocution. Avec le concours de ses partenaires SIEMENS/TRENCH et Senelec, Ets ALGA a réalisé l’électrification du village de SAREME,et d’autres localités situées dans la commune de Oudiour .

Ce projet de grande envergure ,consiste à électrifier les localités non éloignées des ligne Haute Tension par le système SSVT/PVT(Station-Service Voltage Transformé qui est une technologie visant à alimenter en Basse Tension directement, des localités rurales à partir du réseau haute tension(HTB).Ces populations ,qui habitent à quelques centaines de mètres de la ligne HTB, se voyer comme « des mendiants assis sur une mine d’or » pendant des décennies.

Aujourd’hui, nous pouvons noter que ces populations vont désormais sortir des ténèbres ,en augmentant considérablement le taux d’électrification rural, à plus de 61%.

Pour rappel, cet important projet d’électrification de 300 localités prévoit :

La construction de 3255km de réseau moyenne tension ,

La construction de 1800 km de réseau basse Tension.

C’est dans cette perspective d’ailleurs que l’électrification de SAREME, dans la commune de Ouadiour ,fera bénéfier à l’ensemble des ménages d’un nouveau service d’électricité et permettra aux femmes en particulier de développer des activités génératrices de revenus.

« Tous les citoyens ont droits à l’électricité en quantité et en qualité suffisante ,quel qu’en soit la localité et le niveau de revenu », laisse entendre le Ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome au terme de son discours.