Aliou Cissé : « Perdre Sadio ce n’est pas quelque chose de mince »

Le Sénégal premier qualifié de la CAN 2022

Aliou Cissé a donné des nouvelles de Sadio Mané, ce vendredi, lors de la présentation de la liste des Lions pour la Coupe du monde. « Comme vous le savez, on a envoyé un médecin à Munich depuis hier ou avant hier. Sadio a passé toute la journée d’hier à Munich. Mais présentement, Mané est en Autriche pour pousser les examens complémentaires. La bonne est qu’il n’y a pas d’opération. On se verra la semaine prochaine. On aura une semaine ou 10 jours pour voir l’évolution de sa blessure », a-t-il déclaré.