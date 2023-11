Aliou Fabregas Ndiaye (Pastef) écrit à la jeunesse sénégalaise

Message à la jeunesse sénégalaise…par Aliou Fabregas Ndiaye

« Aux jeunes de mon pays, je réitère mon appel : vous ne pouvez avoir meilleur avenir qu’ici, chez nous ! Ne fuyez pas votre destin, restez et menons ensemble le seul combat qui vaille : la construction souveraine de notre développement économique et social ! Ceci est très largement à notre portée«, a déclaré Ousmane Sonko.

Cette message de Ousmane Sonko doit être porté en bandoulière par la jeunesse surtout dans ces moments. Il est impératif que les jeunes saisissent cette opportunité unique de contribuer à la prospérité de notre nation. En restant ici, nous pouvons bâtir un avenir prometteur en investissant dans notre développement économique et social. Avec notre engagement collectif, nous pouvons surmonter les défis et réaliser des progrès significatifs. .

Nous sommes à un moment crucial de l’histoire politique de notre pays. Il est temps de prendre les rênes du pouvoir et de créer une alternative générationnelle solide. Nous devons mettre fin à l’influence néfaste de ceux qui ont exploité le peuple sénégalais pendant des décennies. Une révolution est nécessaire pour atteindre cet objectif. Certes, qu’elle est difficile et qu’elle demande des sacrifices énormes. Cependant, nous devons rester dans notre pays et faire face à ces gens au pouvoir. Nous ne devons pas abandonner notre propre pays et risquer nos vies en cherchant refuge ailleurs. C’est à notre génération de se sacrifier pour le bien des générations futures.

Aujourd’hui plus que jamais, nous avons le pouvoir de balayer cette vieille garde corrompue qui a vampirisé notre nation. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous les Sénégalais. C’est une occasion unique pour la jeunesse de créer une société meilleure, où la justice, l’équité et l’opportunité sont garanties pour tous. Le Sénégal a besoin de nous, de notre énergie et de notre vision. Faisons de cette opportunité une réalité et créons un Sénégal prospère .

Vive la jeunesse sénégalaise !

Aliou Fabregas Ndiaye responsable politique PASTEF Grand -Yoff.