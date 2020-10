Aliou Niane désavoué par le comité de juridiction de la cour des comptes

Le comité de juridiction de la cour des comptes, dans un communiqué reçu à xibaaru, désavoue Aliou Niane qui est magistrat à la cour des comptes. Nous vous proposons l’intégralité de la déclaration :

« Le comité de juridiction de la Cour des comptes, statuant sur la situation du Président de l’Union des Magistrats sénégalais (UMS), Monsieur Souleymane Teliko, appelé à comparaitre devant la formation disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature selon le communiqué en date du 28 Septembre 2020 du Ministre de la Justice qui a déclaré avoir saisi cette formation à cet effet ;

Estimant que cette démarche fait suite aux positions exprimées par Monsieur Teliko dans le cadre de l’affaire du collègue Monsieur Ngor Diop ;

Reconnaissant que Monsieur Teliko, conformément à la mission que lui ont confiée les magistrats, ne s’est exprimé que pour défendre l’exercice de l’indépendance de la justice et la dignité des magistrats ;

Saluant les déclarations des différents comités de ressort qui ont condamné la démarche du

ministre de la justice et apporté leur soutien au Président Teliko ;

Se démarquant de toute tentative de saborder l’union sacrée des magistrats ; Manifeste son total soutien au Président Teliko et appelle à l’arrêt immédiat de toute procédure disciplinaire à son encontre ;

Invite les autorités judiciaires à instaurer les conditions d’un dialogue constructif pour un service public de la justice performant et équitable ;

Encourage les collègues magistrats à maintenir leur élan de solidarité pour la défense du Président Teliko et au-delà de sa personne, pour le respect des droits fondamentaux des magistrats. »