« Aliou Sall n’est pas outillé pour succéder à Macky », selon…

Pour le professeur Moussa Diaw, le fait que Aliou Sall lance un mouvement témoigne d’un concentré de frustrations et de déceptions par rapport à la façon dont il a été battu par un chroniqueur radio et télé qu’il avait énormément sous-estimé et, qui, par un travail de terrain, a bénéficié de l’appui d’une coalition pour le battre.

« Il a été déçu sans doute d’avoir été battu par un Ahmed Aïdara. Comme vous l’aviez constaté, il avait félicité son tombeur après sa défaite mais, entre-temps, c’est l’amertume et l’esprit de revanche qui l’a animé. C’est pourquoi, il manœuvre depuis pour que le conseil municipal ne puisse pas fonctionner. Son attitude peut être compréhensible dans la mesure où il était maire, président de l’Association des maires. Des positions qui lui avaient donné une certaine assise politique nationale. Quand il perd donc tout ça du jour au lendemain, il perd tout », analyse l’enseignant chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis dans les colonnes du journal Le Témoin.

Lequel souligne que son tombeur, Ahmed Aïdara, avait utilisé le dossier du pétrole pour l’affaiblir. Et que c’est, selon lui, en jouant sur le registre du pétrole que le protégé de Malick Gakou du Grand Parti a réussi à battre Aliou Sall même si ce dernier a été blanchi par la justice. Toutefois, Professeur Moussa Diaw souligne que le jeune frère de président Macky Sall avait sous-estimé son adversaire. « Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire », conseille-t-il.

Selon lui, la création de Renfort par Aliou Sall n’est que de la gesticulation politique. Le désormais ex-maire de Guédiawaye n’est, à l’en croire, pas en mesure de succéder à son frère à la présidence de la République Sénégalaise. Pour cause, explique le Pr Diaw sous forme interrogative, « comment quelqu’un qui a été battu dans son fief peut-il prétendre gagner une présidentielle ? Il décline ses ambitions, mais la réalité politique est là. Aliou n’est pas Macky Sall. Il peut peut-être se présenter aux législatives et à la présidentielle prochaine, mais il n’est pas politiquement bien outillé pour succéder à son frère. Je ne parle même pas sur le plan financier, mais politiquement. Il est juste déçu et psychologiquement atteint par sa défaite devant Ahmed Aïdara et c’est pour ça qu’il s’agite… »

Dans les prochains jours voire mois, nous saurons sans doute sur quelle sonorité va danser le jeune frère de Macky Sall conclut l’enseignant-chercheur à l’UGB, renseigne la même source.