Aliou Sall subit injustice et méchanceté…victime de « frère de… »

Compétent et politiquement apte, Aliou Sall subit injustice et méchanceté !

L’ex maire de Guédiawaye semble mal barré. L’homme a maintes fois subi les conséquences abjectes de la méchanceté de plusieurs camarades de l’APR et de manœuvriers de l’opposition et de la société civile. Le sachant courageux et ambitieux, ils ont de tous temps voulu l’abattre.

Souvenez-vous de l’enquête commanditée de la BBC qui, par la suite, lui a valu toutes les offenses. Alors que rien de ce dont Aliou Sall était accusé n’était fondé puisque la justice trancha sans ambages et blanchit l’homme.

Ce journaliste qui a servi un peu partout au Sénégal et à l’étranger bien avant l’avènement du régime Benno Bokk Yaakar, porte en bandoulière une grande pudeur qui paraît lui dicter sa timidité quant à son implication dans les affaires publiques.

Oui, Aliou Sall n’est pas Karim Wade. Ses diplômes et son expérience lui ouvrirent en toute légalité les portes de la caisse des dépôts et consignations où il fut nommé directeur général par décret…

Quoi de plus normal ? Mais il fut démis de ses fonctions dès que le feuilleton du cirque, objet d’une enquête de journalistes étrangers avait été déclenché. Alors qu’il s’était déjà battu seul pour asseoir une solide base politique dans la banlieue dakaroise où il a été démocratiquement élu Maire d’une des villes les plus importantes du Sénégal. Sa prouesse réside dans le fait que l’ancien pensionnaire du Cesti n’est pas natif de Guédiawaye. Il y est retourné car durant sa jeunesse, il y passait ses vacances chez ses parents.

Cet homme, s’il est besoin de le rappeler, demeure un atout pour l’APR au regard de son poids politique dans son fief, de son cursus et de son engagement aux côtés du président Macky Sall.

Suite à son blanchiment par la justice, il aurait pu être nommé plus que directeur mais ministre de la République. Il en a les capacités à tous points de vue. Nul ne peut contester cette réalité. Karim Wade et Mansour Faye, des hommes que nous aimons bien, ont bénéficié de grandes responsabilités grâce à des décrets présidentiels. Ils ne sont ni plus compétents, encore moins plus populaires et donc plus représentatifs des populations que Aliou Sall.

Par sa mise à l’écart, par cette longue et illogique hibernation, c’est le Sénégal en général et Guédiawaye en particulier qui souffrent d’un manque à gagner qu’aurait dû combler au profit de tout le monde, cette ressource humaine. Son seul handicap reste le fait qu’il est un jeune frère du chef de l’État. Aucun leader parmi les promus de Guédiawaye n’est plus « lourd » que lui en termes de militants. Cela coule de source ! Mais le président semble, dans son attachement à l’éthique, être dans la logique de ne devoir promouvoir le Maire Aliou Sall. Cela nous paraît injuste.

L’ancien fonctionnaire à l’ambassade de Chine demeure serein dans cette épreuve. Mieux, il multiplie les efforts pour la fortification de l’APR et de Benno Bokk Yaakar aux fins de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Sinon le RENFORT qu’il lança avec pertinence depuis Kolda ne verrait jamais le jour. Nous ne sommes point des émissaires de Aliou Sall pour parler en sa faveur. L’homme n’aime d’ailleurs pas une telle démarche. Mais, grâce à notre fibre patriotique, nous sommes encore dans l’obligation de monter au créneau. Car le frère de….subit trop d’injustices.

Le chef de l’État doit en être sensibilisé. Pour élever Aliou Sall au rang qu’il mérite. C’est un Sénégalais capable, compétent, discipliné et peu bavard. Il remplit tous les critères pour être appelé à apporter sa pierre à l’édifice du Sénégal émergent dont nous rêvons. Il n’a délégué personne pour le défendre mais la logique nous commande d’en appeler à la vigilance du président.

Le retour aux affaires de cet homme ne sera qu’une plus-value pour l’APR et Benno Bokk Yaakar. À Guédiawaye et partout dans la banlieue, c’est une commande sociale. N’en déplaise à ses détracteurs du dedans comme du dehors.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste consultant