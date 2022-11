Macky candidat en 2024 : l’APR dément Mbaye Ndiaye

Macky candidat de l’Apr ? La réponse de Pape Maël Thiam

Dans une interview accordée au journal LeQuotidien hier vendredi, le Directeur des structures de l’Apr, Mbaye Ndiaye a annoncé l’officialisation de la candidature du Président Macky Sall, au sein du parti présidentiel, pour 2024. Ce que l’administrateur de la formation politique, Pape Maël Thiam ne confirme pas. Il a même confié à L’Obs que la question n’est pas encore à l’ordre du jour.

Il dit : « Nous sommes un parti politique organisé, avec des statuts et un règlement intérieur. Pour le moment, la question de qui sera candidat n’a pas encore été débattue au sein du parti. Ce qui est certain, c’est que l’Apr aura un candidat. La Coalition au pouvoir (Bby) aura un candidat. Le moment venu tous ceux qui voudront être candidat le déclareront au sein du parti et seront soumis aux procédures. On ira peut-être vers un Congrès où le parti investira son candidat. Mais, personne n’est exclu ».

Source L’OBS