L’adresse à la Nation du Président de la République son Excellence Macky Sall continue de susciter tout une vague de réactions. Si certains trouvent à en redire, d’autres l’apprécient positivement. C’est le cas de Monsieur Alioune Badara Ly, responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) à Koungheul. Selon l’Aménagiste-cartographe : « C’est avec fascination que nous avons suivi l’adresse à la Nation du Président de la République Macky Sall. Mon constat est sans équivoque : il a répondu avec véhémence à l’attente de tous les sénégalais qui, depuis des mois, ont été victimes de l’intox d’une opposition fébrile, fringale et sans argument aucun. Ainsi, un large éventail de questions essentielles allant de l’élection présidentielle à celle du pétrole en passant par les mécanismes mis en œuvre pour permettre à la masse paysanne dont je fais partie d’obtenir des semences de qualité mais aussi d’intrants agricoles afin de développer une agriculture rentable », s’est expliqué M. Ly. Et le coordonnateur du défunt mouvement de soutien à Macky, « Initiateur pour la Réélection de Macky en 2019 » (IRM/2019), de revenir sur la teneur démocratique du discours présidentiel : « C’est un homme d’une dimension extraordinaire qui a communié avec son peuple à travers ce débat de haute facture. Ce qui marque le plus, c’est que c’est un débat open et que les journalistes avaient la latitude de poser des questions sans restriction. Ceci montre encore une fois de plus que le Président Macky est pour une démocratie plurielle, une liberté d’expression au sens large du terme », s’est-il expliqué. Qu’en est –il de la question sur la hausse du prix de l’électricité ? Voilà la réponse sans appel du cadre républicain : « Les questions qui ont trait à une hausse du prix de l’électricité ont été également soulevées et, sans ambages. Une clarification nette a été faite à ce sujet. Ces loups qui hurlent ne pourront plus nous raconter des balivernes pour des raisons purement politiques. Les énormes efforts consentis dans le secteur de l’éducation n’ont pas été en reste. Là aussi, j’appelle les syndicalistes à faire preuve de plus de compromission à l’endroit des autres franges vulnérables de la population pour permettre une rationalisation des recettes de l’Etat. La grande information est aussi la réactivation du chemin de fer Dakar-Niger qui va se matérialiser sous peu. La réduction du train de vie de l’Etat a aussi permis de faire des économies de beaucoup de Milliards qui vont servir à autres choses. Bref, ce débat est salutaire en ce sens qu’il permet de lever tout équivoque et de comprendre tous les efforts sans cesse croissants de son Excellence Monsieur le Président de la République en faveur de toutes les couches de la population. C’est pourquoi qu’il est plein d’espoir et nous inspire beaucoup de confiance.»