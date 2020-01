Le Ministre Délégué Général à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose, Monsieur Diène Farba Sarr, a délivré un message fort et plein d’espoir à ses militants, sympathisants mais aussi à tout le peuple sénégalais ce, en ce début d’année 2020. Le coordonnateur départemental de l’Alliance Pour la République (APR) de Kaolack, demande à tout le monde à mettre en berne les individualités et à resserrer les rangs de la cohésion afin contribuer à la matérialisation des immenses et nobles ambitions de son mentor de Président de la République pour le Sénégal : « Une nouvelle année vient de s’ouvrir et elle ouvre, dans le même temps, de nouvelles perspectives. Sur ce, j’invite tout le monde et, particulièrement, nos militants, sympathisants, bref, toutes les participations de la mouvance présidentielle et autres bonnes volontés à une union sacrée autour de l’essentiel. Aujourd’hui, la seule chose qui doit nous préoccuper, c’est de nous inscrire résolument dans le temps de l’action utile pour participer aux autres grandes épopées du Chef de l’Etat Macky Sall. L’aider à laisser un souvenir positif dans la conscience des générations montantes et futures, seul doit nous obnubiler. Jetons aux orties nos débats futiles et inutiles qui ne nous grandissent ; resserrons les rangs de la cohésion pour tirer notre chère nation vers une émergence socio-économique profitable à toutes et à tous. Que 2020 soit une année couronnée de succès et de réussite totale dans toutes nos entreprises. Je vous aime. Déwénati ! »