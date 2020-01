Diaraf Sow : « Africains, l’heure du réveil a sonné ! »

Contrairement à la CEDEAO, la Turquie vient de poser un acte fort, majeur et concret par sa volonté d’envoyer son armée en terre libyenne, territoire jadis merveilleux et havre de paix détruit à jamais par une « révolution » complotée depuis l’extérieur par l’Occident sous prétexte d’une démocratisation qui ne verra jamais le jour.

Mais à la place d’un pays démocratisé , on assistera à un pays foutu complètement détruit, à feu et à sang où sévit aujourd’hui l’esclavage et la vente de migrants aux enchères: des sénégalais, des guinéens, des maliens, des nigériens, bref des africains noirs y sont vendus et maltraités comme des animaux sauvages sous le silence des États africains et de la communauté internationale.

Pourquoi ce silence et cette indifférence des Institutions internationales face à cette situation actuelle desastreuse en libye ?

Pourquoi l’Africain ne comprend toujours pas que les problèmes de l’Afrique ne peuvent être réglés que par les africains ?

Que sert exactement la CEDEAO et son armée si l’on voit tout ce qui se passe honteusement en Afrique ?

Comment peut on comprendre que 71 soldats nigériens puissent être tués par des terroristes ainsi que 53 soldats maliens récemment tués; 275 personnes tuées par Bokoharam dont des civils au Cameroun sans compter les centaines de soldats tués fréquemment au Nigeria par des attaques terroristes de Bokoharam.

Pendant tout ce temps, l’Afrique dort laissant cette situation continuer.

Le Mali est là sous nos frontières, truffé de terroristes comme par enchantement sous l’impuissance des soldats maliens et du peuple malien laissés à eux-mêmes par leurs propres frères africains souffrir de leur triste sort.

Ne savons nous pas que nous serons vulnérables tant que nous serons divisés et inactifs ?

Ne savons nous pas que les occidentaux sont en crise économique dans leurs différents pays ?

Qu’ils ont besoin de nous vendre des armes et piller nos ressources pour leur redressement économique; que pour cela, il faut créer des guerres, des rébellions, des soulèvements populaires et des déstabilisations, pour pouvoir vendre ces armes en Afrique contre du diamant, de l’or, du pétrole…?

Ne savons nous pas que ces occidentaux ont besoin ensuite de nous envoyer leurs entreprises en crise pour la reconstruction des pays dévastés par les guerres qu’ils ont délibérément créées, pour pouvoir les enrichir sur le dos des africains inconscients.

Ne savons nous pas que ces occidentaux ont besoin de ressources naturelles, uranium, pétroles, gaz et autres ressources rares dans le monde mais abondantes en Afrique pour relancer leurs industries en déclin économique alors qu’ils ne peuvent le faire tant que nos pays sont politiquement stables et nos armées militairement unies et tant que nos Institutions communautaires fonctionnent à merveille.

Ne savons nous pas qu’ à défaut de créer des guerres civiles, ces occidentaux procéderont à la création et au financement de groupes terroristes pour pouvoir d’une part vendre des armements aux parties belligérantes et d’autre part, sous prétexte de sécurisation, s’installer sur une zone riche qu’ils pilleront à leur volonté.

Donc qu’attendons nous pour travailler à l’unité réelle de l’Afrique et à sa sécurisation sans les occidentaux ? Qu’attendons nous pour agir ?

Qui financent AQMI, MUJAO, BOKOHARAM et qui a intérêt à leurs activations ?

Avons nous des informations claires sur tout ce que ces armées occidentales amènent avec eux chez nous sous prétexte de venir nous sécuriser ?

Avons-nous les moyens de les contrôler une fois installées sur nos sols ?

Savons nous exactement leurs vraies motivations ?

Savons nous clairement qui fournit les armes aux terroristes ?

Qui les financent, les approvisionnent en munitions et en informations stratégiques les permettant d’attaquer nos militaires et de les décimer ?

Africains, réveillons nous !

La première garantie de stabilité dans nos États, est la paix, mais qui veut la paix, prépare la guerre.

Tous les pays qui ont des ressources naturelles comme le Sénégal sont menacés, donc ouvrons les yeux et restons vigilants.

Soyons plus courageux et prenons notre destin en main.

Une Afrique libre et émergente se dessine avec ses enfants et rien ne sera plus comme avant.

Le processus est enclenché.

Me Diaraf SOW Sg national parti Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente /Joowléene

(ADAE/J)