Alioune Ndoye sur le PS : « Nous avons laissé des plumes dans Benno »

Alioune Ndoye évoque l’avenir du Parti Socialiste. Le membre du bureau politique estime que le parti doit redenir qu’il était. « Le PS doit, aujourd’hui, être un parti leader. Comment il va l’être, c’est ça d’abord ma préoccupation. Parce que dans un ensemble vous avez le wagon, etc. Aujourd’hui ce parti là, pour être attrayant, pour intéresser tout le monde, il faut qu’il redevienne ce que nous pensons qu’il doit être et les années passent vite. Et ça nous avons les ressorts et la possibilité, il faut donc rendre ça réel », a-t-il expliqué hier dimanche dans l’émission Point de vue.

L’ancien ministre de la Pêche fait savoir que le PS a laissé des plumes dans Benno Bokk Yakaar (Bby). « Nous avons, quand même, laissé des plumes dans Benno. Beaucoup de plumes dans les différentes localités et tout ça, il faut d’abord que nous voyons comment le reconstruire mais surtout que certaines choses ne puissent plus se reproduire quelque soit l’entité dans laquelle nous serons », a-t-il déclaré sur la RTS 1.