Alioune Ndoye…une défaite à Dakar-Plateau qui fait jaser

Alioune Ndoye, Ministre des pêches et de l'économie maritime et maire de Dakar-Plateau

L’ampleur de la fessée subie par le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, dans le département de Dakar et dont nous parlions dans notre édition du mercredi — un écart de plus de 150.000 voix en faveur de Yewwi et de Wallu — continue de susciter de multiples réactions au sein de Benno Bokk Yaakar dans la capitale. Seulement, des proches du ministre de la Pêche soutiennent que ce dernier a été victime d’un lâchage par de grands dirigeants de Benno Book Yakaar dans la capitale.

« La décision du président de la coalition BBY d’investir Alioune Ndoye tête de liste départementale n’a jamais été acceptée au niveau de l’APR de Dakar. N’ayant pas la possibilité de contester ouvertement cette décision, la posture affichée a été de ne pas mouiller totalement le maillot aux côtés du maire de Dakar-Plateau » indiquent ces souteneurs du ministre de la Pêche. Les interlocuteurs du journal Le Témoin de pointer du doigt des hommes comme l’ancien argentier de l’Etat Amadou Ba aux Parcelles Assainies, Abdoulaye Diouf Sarr à Yoff qui se seraient contentés de faire de l’animation au sein de leurs quartiers uniquement.

Or, en tant que poids lourds de la majorité présidentielle, ils auraient dû s’investir aux côtés d’Alioune Ndoye pour l’aider à faire la remontada dans le département. Il est vrai que même les maires transhumants comme Bamba Fall et Djibril Wade, ralliés à la majorité présidentielle à la veille des législatives, n’ont pas pu arrêter la vague déferlante de Yewwi-Wallu. A l’heure des comptes, il appartiendra au président Macky Sall de savoir qui a fait quoi et qui s’est véritablement investi en sa faveur.