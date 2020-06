Alioune Tine : « Aujourd’hui, le M23 n’est qu’une ombre… »

23 juin 2011-23 juin 2020 ! Voilà neuf ans que le M23, ce vaste mouvement populaire, né de la volonté de l’ancien président Abdoulaye Wade d’instaurer un ticket présidentiel, a vu le jour. À l’occasion de sa commémoration, Alioune Tine, dans un entretien avec L’As, revient sur l’évolution du M23.

« Avec la formation du gouvernement et les réalités et aléas de la vie politico-administrative, des fissures et des ruptures sont vite apparus. Aujourd’hui, le M23 n’est qu’une ombre et ça se comprend. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et le contexte politique a également évolué », a déclaré l’ancien président de la Raddho.

Pour l’ancien président du Comité sénégalais des droits de l’homme, la pandémie de Covid-19 a dévoilé les failles profondes des systèmes politiques de la planète. « Ce qu’on appelle l’effet pangolin avec la pandémie de Covid-19 est pire que la crise de 1929. Avec les effets de la pandémie et de l’assassinat de George Floyd, on aborde un tournant et une bifurcation importante de la planète et il suffit de s’y préparer », dit-t-il.

Sur la question de savoir s’il y a une grande différence entre Wade et Macky, selon lui. « Depuis Diouf, de mon point de vue, il n’y a manifestement pas de discontinuité en politique ni au Sénégal, ni ailleurs. Comme dit l’autre, aucun Etat n’est biologiquement immunisé sur les pathologies de la démocratie», renseigne Alioune Tine.