Alioune Tine préoccupé par l’état de santé de Sonko

Le directeur de Africa Jom center est très préoccupé par l’état de santé de Ousmane Sonko. Alioune Tine demande la libération du leader de l’ex part Pastef.

« Les informations qui me parviennent de proches de Sonko, de ses avocats et même de médecins sur l’etat de santé de Ousmane Sonko sont très préoccupantes et pourraient si des décisions urgentes ne sont pas prises mettre en danger sa vie. Il faut libérer Sonko et les détenus politiques pendant qu’il est encore tant. Ce pays a besoin de paix, de stabilité et surtout de réconciliation par le dialogue et la concertation », alerte a écrit Alioune Tine sur Twitter.