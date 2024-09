Alioune Tine sur la reddition des comptes : « Il faut éviter les interdictions de voyager »

Le Premier ministre Ousmane Sonko avait annoncé le lancement de la reddition des comptes au courant de cette semaine et visiblement, le lancement est effectif. Dans ce cadre, Abdoulaye Saydou Sow, qui devait voyager avec l’équipe du Sénégal de football comme membre de la Fédération (FSF), a été empêché. Mais cette décision n’est pas approuvée par tout le monde.

Alioune Tine, membre de la société civile et fondateur de Afrikajom Center, juge que seul un juge devrait ordonner la rétention de Abdoulaye Sow sur le territoire. Pour lui, l’exécutif devrait régler d’autres problèmes plus importants. « La Reddition des comptes dans le contexte du Jub, Jubal, Jubanti, correspond à une forte attente des citoyens sénégalais, il doit absolument être mené avec succès. Pour cela, il faut respecter les droits fondamentaux des personnes suspectées qui ont droit à la présomption d’innocence et ont également droit à la défense », a-t-il écrit. .

Alioune Tine, repris par Seneweb, d’ajouter : « Il faut également respecter les procédures et éviter absolument les interdictions administratives de voyager. Seul le juge peut dans ce contexte décider de qui a droit ou non de sortir du territoire national. Il faut transmettre tous les documents utiles et nécessaires au juge, et lui laisser la liberté d’apprécier ou de parler de ces dossiers. L’exécutif a d’autres chats à fouetter, notamment le bien-être et le tawfeex des Sénégalais ».